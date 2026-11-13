Gala W China në Shangai: tapeti i kuq i “Epokës së Artë”, nga Zuhair Murad te qipao-ja vintage e Ni Ni-t
Të ftuarat përqafuan temën "Golden Age" me haute couture, krijime vintage dhe homazhe për glamin e Shangait të dikurshëm.
Gala vjetore 2026 e W China, e titulluar “A Tale of Two Cities”, u mbajt në Shangai me temën “Golden Age”, duke sjellë në tapetin e kuq një përzierje haute couture, krijimesh vintage dhe homazhesh për glamin e Shangait të dikurshëm. Të ftuarat përqafuan temën me zgjedhje të guximshme, nga fustanet e punuar me dorë te siluetat klasike të frymëzuara nga vitet e arta të qytetit, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.
Elaine Zhong veshi një fustan ngjyrë menteje Zuhair Murad Spring 2026 Couture, me bust të zbukuruar dhe mëngë të mëdha sateni, ndërsa Cecilia Liu zgjodhi një fustan fildishi Elie Saab Fall 2025 Haute Couture, me dekolte jashtë supeve dhe zbukurime floreale. Cecilia Yip u shfaq me një fustan chartreuse Maison Margiela Fall 2026, të shoqëruar me doreza të zeza opere; i njëjti fustan ishte parë më parë në Festivalin e Venecias te Hsieh Ying-Xuan.
Ni Ni, e cila vitin e kaluar kishte zgjedhur një krijim Robert Wun Couture, këtë herë zgjodhi një qipao vintage të viteve 1940, me qëndisje floreale shumëngjyrëshe dhe këpucë të kuqe. Victoria Song veshi një fustan bakri sateni Louis Vuitton, të punuar me porosi nga Nicolas Ghesquière, ndërsa Yang Mi zgjodhi një krijim bruz Zuhair Murad Fall 2014 Haute Couture, të shoqëruar me një gjerdan me gurë blu-jeshilë.
Tenistja Zheng Qinwen u shfaq me dy pamje: fillimisht me një krijim argjendi Zuhair Murad Haute Couture dhe më pas me një krijim ari Robert Wun Spring 2026 Couture. Zhou Dongyu veshi një fustan të zi Louis Vuitton me porosi, me mëngë voluminoze, të shoqëruar me një çantë të bardhë Capucines.
Së bashku, këto pamje e kthyen mbrëmjen në një festë të modës së lartë dhe të kujtesës së Shangait: haute couture bashkëjetoi me vintage-n, ndërsa “Golden Age” nuk mbeti vetëm një temë, por u bë gjuha e përbashkët e tapetit të kuq.
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