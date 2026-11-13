Ndërprerja e Microsoft 365 hyn në rikuperim të kufizuar pas më shumë se pesë orësh probleme
Raportimet për Outlook ranë nga kulmi prej 138,058, ndërsa Microsoft po kthen gradualisht serverët në shërbim
Ndërprerja e Microsoft 365 ka hyrë në një fazë rikuperimi të kufizuar pas më shumë se pesë orësh probleme, ndërsa Microsoft po kthen gradualisht serverët e prekur në shërbim, siç njofton Reuters. Shërbimet Microsoft 365, Outlook dhe Teams mbetën të penguara për mijëra përdorues gjatë së enjtes, më 12 nëntor, dhe ndërprerja preku edhe lidhësit (connectors) që përdorin shërbimet e inteligjencës artificiale të OpenAI dhe Anthropic.
Deri në orën 18:00 ET, siç njofton Reuters, Microsoft tha se po punonte ende për kthimin e serverëve të prekur në shërbim dhe kishte vërejtur rikuperim të kufizuar, ndërsa përdoruesit rilidheshin gradualisht. “Ndërsa kapaciteti rikthehet, përdoruesit mund të përjetojnë rikuperim gradual ndërsa klientët e tyre rilidhen”, tha Microsoft, sipas Reuters.
Shifrat e raportimeve tregojnë qartë përmirësimin. Raportimet për probleme me Outlook në Downdetector arritën kulmin prej 138,058 rreth orës 13:00 ET dhe ranë në rreth 34,490 deri në mbrëmje, ndërsa raportimet për Microsoft 365 ranë në gati 13,000 deri në orën 17:47 ET. Për Teams kishte 763 raportime, sipas të dhënave të cituara nga Reuters.
Microsoft kishte thënë më herët se ngarkesa e shtuar nuk vinte nga rritja e trafikut, por nga një numër serverësh që u bënë papritur të padisponueshëm. Sipas kompanisë, serverët e rikthyer kishin mbetur të qëndrueshëm dhe ajo po zhvendoste trafikun në rrugë alternative, një proces që shpjegon pse rikuperimi po ndodh gradualisht dhe jo menjëherë për të gjithë përdoruesit.
Ndërprerja pati edhe pasoja konkrete përtej problemeve me emailin dhe komunikimin. Prodhuesi i kamionëve elektrikë Workhorse Group, që pritej të raportonte rezultatet e tremujorit të tretë të enjten, e shtyu raportimin për më 16 nëntor, duke cituar pengesat e biznesit nga ndërprerja globale e Microsoft-it, shkruan Reuters.
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