Natasha Bure rrëfen ndërlikimet shëndetësore pas lindjes së vajzës Winnie
Gjashtë javë pas lindjes së fëmijës së parë, vajza e aktores Candace Cameron Bure foli hapur në Instagram për netët në spital larg foshnjës, ankthin dhe mbështetjen e familjes.
Natasha Bure, 28 vjeçe, vajza e aktores Candace Cameron Bure, ka folur hapur për periudhën e vështirë pas lindjes së fëmijës së saj të parë. Muajin e kaluar, ajo mirëpriti vajzën Winnie me bashkëshortin Bradley Steven Perry, ndërsa të mërkurën, 11 nëntor, gjashtë javë pas lindjes, ndau në Instagram një rrëfim të sinqertë për “ndërlikimet shëndetësore” që pasuan, siç njofton Just Jared.
Sipas rrëfimit të saj, gjashtë javët e fundit e kanë tronditur vazhdimisht: ndërlikime shëndetësore, net në spital pa foshnjën, ankth paralizues, ndryshime hormonale dhe lodhje fizike, me shumicën e ditëve ende në “modalitet mbijetese”.
Ajo falënderoi bashkëshortin, të cilin e quajti “shkëmbi im”, prindërit që lënë gjithçka për ta ndihmuar, si dhe miqtë, infermierët dhe mjekët që kanë qenë pranë saj në këtë periudhë. Ajo citoi gjithashtu vargun biblik 2 Timoteut 1:7, duke e lidhur forcën e saj me besimin.
Natasha Bure tha se është çmendurisht e dashuruar me vajzën e saj, por pranoi se kjo periudhë është pabesueshmërisht e vështirë dhe ndoshta gjëja më e vështirë që ka përjetuar ndonjëherë. Ajo u dërgoi një përqafim nënave të tjera që po kalojnë periudhën pas lindjes. Disa ditë para lindjes së Winnie-t, vëllai i saj më i madh Lev dhe bashkëshortja e tij Elliott njoftuan lindjen e fëmijës së tyre të parë, i lindur në fillim të gushtit, 10 javë para kohe.
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