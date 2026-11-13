ByteDance planifikon riblerjen e aksioneve deri në 6 miliardë dollarë, me vlerësim rreth 400 miliardë dollarë
Pronari kinez i TikTok-ut po përgatit riblerjen e aksioneve nga investitorët ekzistues, sipas një letre për aksionerët të cituar nga The Information
ByteDance, pronari kinez i TikTok-ut, po planifikon të riblerjë deri në 6 miliardë dollarë aksione nga investitorët ekzistues, me një vlerësim prej rreth 400 miliardë dollarësh, siç njofton Reuters duke cituar The Information. Sipas raportimit, planet janë paraqitur në një letër drejtuar aksionerëve, ndërsa detajet vijnë edhe nga një person i njohur me planet e kompanisë.
The Information e publikoi lajmin të enjten, duke cituar letrën për aksionerët dhe burimin e njohur me çështjen, shkruan Reuters. Nëse riblerja realizohet në këtë shkallë, ajo do t’u japë investitorëve ekzistues mundësinë të shesin një pjesë të aksioneve të tyre në kompaninë private, në një kohë kur vlera e ByteDance vazhdon të tërheqë vëmendjen e tregjeve.
Reuters thekson se nuk mundi ta verifikonte menjëherë raportimin, ndaj detajet e plota të operacionit, përfshirë kohën dhe kushtet e sakta, mbeten ende të pakonfirmuara nga vetë kompania. Vlerësimi prej rreth 400 miliardë dollarësh, i përmendur në raportim, e vendos ByteDance ndër kompanitë private më të vlefshme në botë.
Riblerjet e aksioneve janë një mjet i zakonshëm për kompanitë e mëdha private për t’u dhënë likuiditet investitorëve dhe punonjësve, pa hyrë në bursë. Për ByteDance, një operacion i tillë do të vinte në një moment kur TikTok-u mbetet një nga platformat më të ndjekura në botë, ndërsa kompania përballet me vëmendje të vazhdueshme rregullatore në disa tregje kryesore.
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