Çarja në ‘Mi – snaga naroda’: fraksioni i kryesisë vendos të mos marrë pjesë në zgjedhje, Nestoroviçi thotë të kundërtën
Një fraksion i kryesisë së lëvizjes "Mi – snaga naroda" vendosi sonte që lëvizja të mos dalë në zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit dhe do t'ia dorëzojë dokumentacionin RIK-ut, ndërsa lideri Branimir Nestoroviç njofton se lëvizja do të garojë — lëvizja flet me dy zëra.
Një fraksion i kryesisë së lëvizjes politike serbe “Mi – snaga naroda” mbajti sonte një seancë të kryesisë dhe vendosi që lëvizja të mos marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit. Bëhet fjalë për anëtarët që Kuvendi i lëvizjes i kishte shkarkuar: Borislav Antonijeviç, Ratko Ristiç, Branko Lukiç, Slobodan Iliç dhe Ana Ivanoviç.
Pas seancës u njoftua se dokumentacioni i plotë i seancës do t’i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan (RIK), ndërsa ndaj individëve që konstatohet se kanë vepruar në kundërshtim me ligjin do të ngrihen kallëzime penale.
Në të njëjtën kohë, lideri i lëvizjes Branimir Nestoroviç njofton se lëvizja do të garojë në zgjedhje së bashku me Narodna stranka dhe disa lëvizje më të vogla — lëvizja kështu flet me dy zëra. Branko Lukiç pretendon se statuti i autorizon atë të zëvendësojë presidentin në mungesë, pasi Nestoroviçi mungon për arsye shëndetësore.
Në seancë morën pjesë 49 anëtarë të lëvizjes nga Beogradi dhe pjesë të tjera të Serbisë; anëtarët e kryesisë Branko Labus dhe Ana Ćurçiç nuk erdhën në seancën e thirrur nga Lukiçi. Seanca pezulloi për gjashtë muaj katër anëtarë — Nikola Periç, Nebojša Grbiç, Branimir Marçeta dhe Nebojša Ćoroviç — për shkelje të rënda të statutit dhe disiplinës partiake, si dhe shkarkoi sekretaren e përgjithshme Gordana Maldenoviç.
Seanca u mbajt në ambientet e lëvizjes në Banovo brdo, pasi porta e hyrjes së zyrave qendrore në Bulevar oslobođenja ishte mbyllur me saldim dhe bravat e dyerve ishin ndryshuar.
Si sfond, Kuvendi kishte shkarkuar pesë anëtarët e kryesisë pasi ata u rebeluan kundër një koalicioni të mundshëm parazgjedhor me Pokret socijalista të Aleksandar Vulinit; Nestoroviçi i akuzoi ata se përpiqen të marrin kontrollin e lëvizjes. Fraksioni i uroi gjithashtu Nestoroviçit shërim të shpejtë.
Burimi: Danas
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