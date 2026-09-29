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Meze

Carpaccio me mish viçi, rukola dhe parmixhan — meze klasike italiane

Feta viçi të prera hollë si letër, rukola e freskët, fije parmixhani, kaperi dhe ullinj — meze elegante italiane që përgatitet në pak minuta, pa pjekje.

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Carpaccio me djathë — foto: MichalPL / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Carpaccio është një nga mezet më elegante të kuzhinës italiane: feta të holla mishi të freskët, të servirura pa pjekje me vaj ulliri, limon dhe erëza. Siç njofton Wikipedia, pjata u krijua në Venecia në vitet ’50 dhe mban emrin e piktorit Vittore Carpaccio, për shkak të ngjyrave të kuqe që kujtojnë veprat e tij. Versioni klasik me mish viçi, rukola dhe parmixhan mbetet edhe sot më i dashuri.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione)

  • 400 g mish viçi i freskët (copë filetoje)
  • 100 g rukola e freskët
  • 60 g parmixhan, i prerë në feta të holla
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 2 lugë gjelle lëng limoni i freskët
  • 1 lugë gjelle kaperi
  • 8–10 ullinj të zi, pa kokrra
  • Kripë dhe piper i zi i bluar freskët

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Mbështilleni mishin e viçit në letër kuzhine dhe vendoseni në ngrirje për rreth 2 orë — pak i ngrirë, pritet shumë më lehtë në feta të holla.
  2. Hiqeni mishin nga ngrirja dhe priteni me thikë të mprehtë në feta sa më të holla, gati si letër.
  3. Rregulloni fetat në një pjatë të madhe shërbimi, pa i mbivendosur shumë.
  4. Në një tas të vogël përzieni vajin e ullirit, lëngun e limonit, kripën dhe piperin e zi.
  5. Hidhni salcën në mënyrë të barabartë mbi fetat e mishit.
  6. Vendosni sipër rukolën e freskët, fetat e parmixhanit, kaperat dhe ullinjtë e zi.
  7. Servironi menjëherë, sipas dëshirës me bukë të thekur. Pa pjekje — gati në rreth 20 minuta.

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