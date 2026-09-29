Carpaccio me mish viçi, rukola dhe parmixhan — meze klasike italiane
Feta viçi të prera hollë si letër, rukola e freskët, fije parmixhani, kaperi dhe ullinj — meze elegante italiane që përgatitet në pak minuta, pa pjekje.
Carpaccio është një nga mezet më elegante të kuzhinës italiane: feta të holla mishi të freskët, të servirura pa pjekje me vaj ulliri, limon dhe erëza. Siç njofton Wikipedia, pjata u krijua në Venecia në vitet ’50 dhe mban emrin e piktorit Vittore Carpaccio, për shkak të ngjyrave të kuqe që kujtojnë veprat e tij. Versioni klasik me mish viçi, rukola dhe parmixhan mbetet edhe sot më i dashuri.
PËRBËRËSIT (për 4 porcione)
- 400 g mish viçi i freskët (copë filetoje)
- 100 g rukola e freskët
- 60 g parmixhan, i prerë në feta të holla
- 4 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër
- 2 lugë gjelle lëng limoni i freskët
- 1 lugë gjelle kaperi
- 8–10 ullinj të zi, pa kokrra
- Kripë dhe piper i zi i bluar freskët
HAPAT E PËRGATITJES
- Mbështilleni mishin e viçit në letër kuzhine dhe vendoseni në ngrirje për rreth 2 orë — pak i ngrirë, pritet shumë më lehtë në feta të holla.
- Hiqeni mishin nga ngrirja dhe priteni me thikë të mprehtë në feta sa më të holla, gati si letër.
- Rregulloni fetat në një pjatë të madhe shërbimi, pa i mbivendosur shumë.
- Në një tas të vogël përzieni vajin e ullirit, lëngun e limonit, kripën dhe piperin e zi.
- Hidhni salcën në mënyrë të barabartë mbi fetat e mishit.
- Vendosni sipër rukolën e freskët, fetat e parmixhanit, kaperat dhe ullinjtë e zi.
- Servironi menjëherë, sipas dëshirës me bukë të thekur. Pa pjekje — gati në rreth 20 minuta.
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