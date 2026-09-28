Şakşuka turke — meze e freskët me patëllxhanë, patate dhe speca në salcë domatesh
Perimet e skuqura ngadalë dhe salca aromatike me hudhër e domate e bëjnë këtë meze turke të parezistueshme — shërbehet e ftohtë, me kos dhe bukë të ngrohtë.
Şakşuka është një nga mezet më të dashura të kuzhinës turke: perime të skuqura — patëllxhanë, patate, speca e kungulleshka — që bashkohen me një salcë domatesh me hudhër. Shërbehet e ftohtë ose në temperaturë ambienti, me kos të plotë anash dhe bukë të ngrohtë për ta zhytur në salcë. Është e përkryer si meze festive, por edhe si pjatë e lehtë vegjetariane për drekë apo darkë.
PËRBËRËSIT (4–6 porcione)
- 2 patëllxhanë mesatarë
- 2 patate mesatare
- 2 speca jeshilë
- 1 kungulleshkë (opsionale)
- 400 g domate të konservuara (ose 4 domate të freskëta të grira)
- 3–4 thelpinj hudhër
- 1 lugë çaji pastë domatesh
- 1 lugë çaji sheqer
- 1/2 lugë çaji spec i kuq (paprika)
- Vaj për skuqje + 3 lugë gjelle vaj ulliri për salcën
- Kripë dhe piper i zi
- Majdanoz i freskët për shërbim
- Kos i plotë për shërbim (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Lani dhe priteni patëllxhanët në kube mesatarë. Kriposini dhe lërini 15 minuta të kullojnë ujin e hidhur, pastaj thajini mirë me letër kuzhine.
- Pritini patatet, specat dhe kungulleshkën në kube ose shirita të përmasave të ngjashme.
- Ngrohni vajin në një tigan të thellë dhe skuqni perimet në tufa: filloni me patatet, pastaj patëllxhanët, specat e kungulleshkën, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kullojini në letër thithëse.
- Në një tigan tjetër skuqni hudhrën e grirë hollë në 3 lugë vaj ulliri për 1 minutë. Shtoni pastën e domateve dhe paprikën dhe përzieni.
- Shtoni domatet e grira, sheqerin, kripën dhe piperin. Zieni 10–12 minuta derisa salca të trashet.
- Bashkoni perimet e skuqura me salcën, përzieni butësisht dhe zieni edhe 3–4 minuta së bashku.
- Lëreni të ftohet në temperaturë ambienti. Shërbejeni të ftohtë me majdanoz të freskët sipër dhe kos anash.
Koha e përgatitjes: 25 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcione: 4–6
KËSHILLË: Për një variant më të shëndetshëm, perimet mund të piqen në furrë në 200°C për 25–30 minuta në vend të skuqjes — shija mbetet e shkëlqyer dhe salca i bashkon të gjitha.
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