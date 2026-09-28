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28 Sht 2026
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Meze

Şakşuka turke — meze e freskët me patëllxhanë, patate dhe speca në salcë domatesh

Perimet e skuqura ngadalë dhe salca aromatike me hudhër e domate e bëjnë këtë meze turke të parezistueshme — shërbehet e ftohtë, me kos dhe bukë të ngrohtë.

· 2 min lexim

Şakşuka është një nga mezet më të dashura të kuzhinës turke: perime të skuqura — patëllxhanë, patate, speca e kungulleshka — që bashkohen me një salcë domatesh me hudhër. Shërbehet e ftohtë ose në temperaturë ambienti, me kos të plotë anash dhe bukë të ngrohtë për ta zhytur në salcë. Është e përkryer si meze festive, por edhe si pjatë e lehtë vegjetariane për drekë apo darkë.

PËRBËRËSIT (4–6 porcione)

  • 2 patëllxhanë mesatarë
  • 2 patate mesatare
  • 2 speca jeshilë
  • 1 kungulleshkë (opsionale)
  • 400 g domate të konservuara (ose 4 domate të freskëta të grira)
  • 3–4 thelpinj hudhër
  • 1 lugë çaji pastë domatesh
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1/2 lugë çaji spec i kuq (paprika)
  • Vaj për skuqje + 3 lugë gjelle vaj ulliri për salcën
  • Kripë dhe piper i zi
  • Majdanoz i freskët për shërbim
  • Kos i plotë për shërbim (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Lani dhe priteni patëllxhanët në kube mesatarë. Kriposini dhe lërini 15 minuta të kullojnë ujin e hidhur, pastaj thajini mirë me letër kuzhine.
  2. Pritini patatet, specat dhe kungulleshkën në kube ose shirita të përmasave të ngjashme.
  3. Ngrohni vajin në një tigan të thellë dhe skuqni perimet në tufa: filloni me patatet, pastaj patëllxhanët, specat e kungulleshkën, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kullojini në letër thithëse.
  4. Në një tigan tjetër skuqni hudhrën e grirë hollë në 3 lugë vaj ulliri për 1 minutë. Shtoni pastën e domateve dhe paprikën dhe përzieni.
  5. Shtoni domatet e grira, sheqerin, kripën dhe piperin. Zieni 10–12 minuta derisa salca të trashet.
  6. Bashkoni perimet e skuqura me salcën, përzieni butësisht dhe zieni edhe 3–4 minuta së bashku.
  7. Lëreni të ftohet në temperaturë ambienti. Shërbejeni të ftohtë me majdanoz të freskët sipër dhe kos anash.

Koha e përgatitjes: 25 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcione: 4–6

KËSHILLË: Për një variant më të shëndetshëm, perimet mund të piqen në furrë në 200°C për 25–30 minuta në vend të skuqjes — shija mbetet e shkëlqyer dhe salca i bashkon të gjitha.

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