Céline Dion afirmon trendin e vjeshtës me fustanin e drapuar të Balenciaga
Céline Dion u rikthye në skenë me rezidencën e saj në Paris që nisi më 12 shtator—e para turne prej gjashtë vjetësh dhe e para që nga diagnoza e sindromës stiff-person në 2022. Repertoari i saj përfshin hitet më të njohura dhe veshjet e përzgjedhura kanë qenë pjesë e shfaqjes, ndërsa ajo trajton çdo udhëtim drejt Plénitude Arena si një pistë personale.
Siç raporton Harper’s Bazaar, që nga mbërritja në Paris më 28 gusht Dion është pritur çdo ditë nga adhuruesit jashtë hotelit Le Royal Monceau – Raffles Paris, ku është përshëndetur me valë, puthje ajri dhe valle të vogla. Në përzgjedhjet e saj janë përfshirë emra si Alaïa, Loewe, Givenchy, Tom Ford, Bottega Veneta, Saint Laurent, Jacquemus dhe Phoebe Philo, mes të tjerëve.
Për një paraqitje të fundit ajo zgjodhi një fustan të drapuar nga Balenciaga: një korse asimetrike e lehtë që lidhet me një fund të mbledhur dhe lë hapësira në anë. Kompleti ishte i gjithë në ngjyrë të zezë, i kombinuar me shapka suede Amina Muaddi, syze të mëdha tip shield nga Courrèges dhe vathë të artë me formë petale të zbukuruar me kristale, gjithashtu nga Balenciaga.
Trendit të copave të drapura që dominon këtë vjeshtë, Dion i dha një interpretim të qartë duke e bërë atë pjesë të pamjes së saj të rrugës dhe skenës; Sipas Harper’s Bazaar, zgjidhjet e saj të stilit përcjellin një mesazh të fortë mbi mënyrën si moda e sotme ndërthur elegancën me strukturën eksperimentale.
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