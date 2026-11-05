Chicago Fire zbulon detajet e stadiumit të ri 750 milionë dollarësh, McDonald’s Park hapet në 2028
Chicago Fire FC po ndërton shtëpinë e vet të ardhshme, McDonald’s Park, dhe, siç njofton MLSSoccer.com, klubi është në rrugë të mirë për të hapur në vitin 2028 një stadium specifik për futbollin, të financuar privatisht, me vlerë 750 milionë dollarë.
Stadiumi do të ngrihet në zhvillimin The 78 në South Loop të qendrës së Çikagos dhe do të ketë 22,000 vende, bar natyral, një seksion të dedikuar për tifozët mbështetës dhe një tendë të projektuar për të përforcuar zhurmën e turmës.
Punimet e ndërtimit po përparojnë: betoni është derdhur në pothuajse të gjithë tribunën e poshtme, themelet janë vendosur në të gjithë kantierin, ndërsa instalimi i çelikut strukturor pritet të nisë së shpejti.
Dizajni i tribunave të poshtme dhe të sipërme i mban tifozët pranë aksionit, ndërsa seksioni i tifozëve është ndërtuar posaçërisht për qëndrim të sigurt. Stadiumi është projektuar gjithashtu për të përmbushur standardet e FIFA-s për garat ndërkombëtare.
Partneri i mikpritjes Levy po zhvillon programin e ushqimit dhe pijeve me oferta lokale nga Çikago, ndërsa projekti përfshin edhe një dyqan të dedikuar të ekipit, hapësira private për evente dhe programim jashtë ditëve të ndeshjeve, si dhe hapësira aktiviteti gjatë gjithë vitit.
Oferta premium përfshin tri përvoja luksoze që së bashku përbëjnë vetëm 600 vende: Chairman’s Club, vetëm me ftesë; Field Seats, me një speakeasy privat dhe klub, si dhe pamje drejt tunelit të lojtarëve dhe dhomës së konferencës për shtyp pas ndeshjes; dhe Loge Seats, një mini-suitë me ushqim të përfshirë dhe pije të përzgjedhura, nivel privat dhe bar të dedikuar. Hapësirat luksoze në natyrë do të kenë vende me ngrohje, zonat e brendshme do të jenë me klimë të kontrolluar, ndërsa programimi kulinar do të udhëhiqet nga shefa kuzhine; firma e arkitekturës dhe dizajnit Gensler po përfshin materiale të frymëzuara nga Çikago.
Detajet për biletat dhe ofertat premium pritet të njoftohen në muajt e ardhshëm, ndërsa tifozët mund të vizitojnë DearChicago.com.
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