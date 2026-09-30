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Ekspozita

Christie’s në Hong Kong: Ankandi i mbrëmjes shiti 92.61 milionë dollarë, vepra e Atsushi Kaga-së 284% mbi vlerësimin

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«The Solace of the Cats» (2023) e Atsushi Kaga-së u shit për 293,700 dollarë, 284% mbi vlerësimin.

Ankandi i mbrëmjes së artit të shekullit të 20-të dhe 21-të i shtëpisë Christie’s në Hong Kong, i mbajtur më 29 shtator 2026, arriti një total prej 92.61 milionë dollarësh, siç njofton HENI — një rezultat që konfirmon qëndrueshmërinë e tregut aziatik të artit.

Lotet kryesore u dominuan nga emra të mëdhenj: “Ancient Scientist” (1984) e Jean-Michel Basquiat, e vlerësuar mes 7.1 dhe 9.7 milionë dollarësh; “A-Pumpkin (YHP)” (2011) e Yayoi Kusama-së, me vlerësim 6.1–8.7 milionë dollarësh, që debutoi në ankand — shitja e parë e madhe e Kusama-së që nga vdekja e saj në gusht të këtij viti; si dhe “Voie lactée – 09.11.56” (1956) e Zao Wou-Ki, e vlerësuar 5.7–9.6 milionë dollarësh, sipas The Art Newspaper.

Surpriza e mbrëmjes erdhi nga artisti japonez Atsushi Kaga: vepra e tij “The Solace of the Cats” (2023) u shit për 293,700 dollarë — 284% mbi vlerësimin fillestar, sipas HENI.

Ankandi përfshinte edhe debutime të tjera të rëndësishme, mes tyre “Automne” e Chu Teh-Chun, “Blue Sea” e Liu Ye, një abstrakt i kuq i Gerhard Richter-it, “Jeune femme au canapé” e Henri Matisse, “L’Assiette bleue” e Paul Cézanne (herë e parë në ankand në Hong Kong) dhe një peizazh atmosferik i Peter Paul Rubens që dilte në ankand për herë të parë në mbi 200 vjet.

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