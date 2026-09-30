Trump: “Nuk e di nëse Irani do të dorëzohet ende, por do të dorëzohet” — Irani po “shkon shumë keq”, thotë presidenti amerikan
Deklarata e presidentit amerikan të martën vjen ndërsa bllokada e SHBA-së ka prerë linjën financiare të Iranit dhe ndërsa Katari pritet t'i përcjellë Uashingtonit propozime të reja për t'i dhënë fund luftës.
Presidenti Donald Trump tha të martën se nuk e di nëse Irani do të “dorëzohet ende”, por e cilësoi vendin si po “shkon shumë keq” në luftën shtatë-mujore me Shtetet e Bashkuara. “Nuk e di nëse do të dorëzohen ende, por do të dorëzohen,” u tha Trump gazetarëve, siç njofton Reuters.
Deklarata e Trump-it vjen një ditë pasi udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, i tha mediave shtetërore iraniane se Teherani “nuk u dorëzua” përpara Uashingtonit dhe “nuk do të dorëzohet”, sipas liveblog-ut të Al Jazeera-s. Trump gjithashtu sulmoi udhëheqjen iraniane, duke thënë se ajo “është shkatërruar”: “Problemi është se udhëheqja e vendit është shkatërruar. Kur i nxorën ata, erdhën njerëz të rinj — nuk e di nëse janë të mirë, të këqij, nuk e di. Do të shohim,” tha ai.
Bllokada amerikane ka prerë linjën financiare të Iranit — eksportet e naftës — dhe kostot ekonomike të luftës e kanë bërë jetën më të vështirë për iranianët, shkruan Reuters. Javën e kaluar, presidenti iranian deklaroi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se Teherani nuk do t’i nënshtrohet kurrë presionit amerikan.
Rritja e çmimeve të naftës për shkak të luftës është bërë ndërkohë një çështje e madhe për Partinë Republikane të Trump-it para zgjedhjeve afatmesme të nëntorit në SHBA, ndërsa Ngushtica e Hormuzit — përmes së cilës kalonte një e pesta e furnizimit global me naftë të papërpunuar dhe gaz të lëngshëm natyror para konfliktit — mbetet e bllokuar. Lufta nisi më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli sulmuan Iranin dhe Teherani u përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe shteteve të Gjirit që strehojnë baza amerikane.
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