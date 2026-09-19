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Mëngjesi

Çılbır turke — vezë të ziera me kos hudhër dhe gjalpë të nxehtë me spec

Një mëngjes osman plot shije: vezë të ziera të buta mbi kos të freskët me hudhër, të zbukuruara me gjalpë të nxehtë me spec të kuq.

· 1 min lexim

Përbërësit (për 2 persona)

  • 4 vezë të freskëta
  • 200 g kos i trashë
  • 2 thelpinj hudhre
  • 50 g gjalpë
  • 1 lugë çaji spec i kuq i bluar (ose paprika e ëmbël)
  • kripë sipas shijes
  • nenexhik i freskët ose majdanoz i grirë
  • bukë e ngrohtë për servirje
  • 1 lugë gjelle uthull (për zierjen e vezëve)

Përgatitja

  1. Thërrmoni hudhrat dhe përziejini me kosin dhe pak kripë; përhapeni kosin në dy pjata të sheshta.
  2. Nxehni gjalpin në një tigan të vogël, shtoni specin e kuq, lëreni rreth 30 sekonda dhe hiqeni nga zjarri.
  3. Vini ujin të valojë në një tenxhere me pak kripë dhe uthull; thyeni vezët një nga një dhe zijini 3–4 minuta, derisa e bardha të mpikset por e verdha të mbetet e butë; kullojini me lugë.
  4. Vendosini vezët mbi kos, derdhni gjalpin me spec mbi to, zbukurojini me nenexhik ose majdanoz dhe shërbejini menjëherë me bukë të ngrohtë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Porcione: 2.

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