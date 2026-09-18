☁️
Tiranë 18°C · Vranët 18 Shtator 2026
S&P 500 7,638 ▲1.14%
DOW 51,778 ▲0.61%
NASDAQ 26,418 ▲1.69%
NAFTA 101.16 ▼0.74%
ARI 4,384 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,416 ▲ +0.24% ETH $2,447 ▲ +1.22% XRP $1.2962 ▼ -0.26% SOL $101.6400 ▲ +3.06%
S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.16 ▼0.74 % ARI 4,384 ▼0.37 % S&P 500 7,638 ▲1.14 % DOW 51,778 ▲0.61 % NASDAQ 26,418 ▲1.69 % NAFTA 101.16 ▼0.74 % ARI 4,384 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
18 Sht 2026
Breaking
Hapet në Filadelfia ekspozita «Noguchi to Asawa»: rrënjët e artit modern amerikan në kampet e Luftës së Dytë Botërore Eggs Benedict klasik — vezë për mëngjes me salcë hollandaise Houston Astros dhe Kansas City Royals barazojnë 1-1 më 17 shtator 2026 Patrick Kane synon t’i rikthejë Blackhawks në krye teksa nis kampin stërvitor Izraeli nis sulme ajrore në të gjithë Libanin jugor: avionë luftarakë mbi Bejrut, të vrarë në Bint Jbeil
Menu
Mëngjesi

Eggs Benedict klasik — vezë për mëngjes me salcë hollandaise

Një mëngjes i rafinuar dhe i lehtë për t'u përgatitur: vezë të buta mbi bukë të thekur me proshutë, të mbytura në salcë kremoze hollandaise.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 2 persona / 4 porzione)

  • 4 vezë të freskëta
  • 2 thela buke (muffin anglez ose bukë tosti), të përgjysmuara
  • 4 feta proshutë
  • 2 lugë uthull
  • Për salcën hollandaise: 3 të verdha vezësh, 125 g gjalpë i shkrirë, 1 lugë gjelle lëng limoni, kripë dhe piper i zi

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatisni salcën hollandaise: në një enë mbi banjë-mari (ujë që ziej lehtë, pa prekur enën), rrihni të verdhat me lëngun e limonit derisa të trashen dhe të bëhen kremoze.
  2. Shtoni ngadalë gjalpin e shkrirë, duke rrahur vazhdimisht, derisa salca të bëhet e trashë dhe e butë. Shtoni kripë e piper. Mbajeni të ngrohtë.
  3. Thelni ujin në një tenxhere me uthull (pa e zier fort). Thyejeni secilën vezë në një filxhan dhe rrëshqiteni me kujdes në ujë. Ziejini 3–4 minuta, derisa e bardha të mpikset dhe e verdha të mbetet e butë. Nxirrini me lugë të shpuar dhe kullojini.
  4. Thekni thelat e bukës dhe skuqni lehtë fetat e proshutës në tigan.
  5. Montoni: mbi secilën gjysmë buke vendosni një fetë proshutë, pastaj një vezë të thelur, dhe derdhni sipër salcë hollandaise. Shërbejini menjëherë.

Koha e përgatitjes: 10 min | Koha e gatimit: 10 min | Porcione: 2 persona (4 vezë)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu