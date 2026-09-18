Eggs Benedict klasik — vezë për mëngjes me salcë hollandaise
Një mëngjes i rafinuar dhe i lehtë për t'u përgatitur: vezë të buta mbi bukë të thekur me proshutë, të mbytura në salcë kremoze hollandaise.
PËRBËRËSIT (për 2 persona / 4 porzione)
- 4 vezë të freskëta
- 2 thela buke (muffin anglez ose bukë tosti), të përgjysmuara
- 4 feta proshutë
- 2 lugë uthull
- Për salcën hollandaise: 3 të verdha vezësh, 125 g gjalpë i shkrirë, 1 lugë gjelle lëng limoni, kripë dhe piper i zi
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatisni salcën hollandaise: në një enë mbi banjë-mari (ujë që ziej lehtë, pa prekur enën), rrihni të verdhat me lëngun e limonit derisa të trashen dhe të bëhen kremoze.
- Shtoni ngadalë gjalpin e shkrirë, duke rrahur vazhdimisht, derisa salca të bëhet e trashë dhe e butë. Shtoni kripë e piper. Mbajeni të ngrohtë.
- Thelni ujin në një tenxhere me uthull (pa e zier fort). Thyejeni secilën vezë në një filxhan dhe rrëshqiteni me kujdes në ujë. Ziejini 3–4 minuta, derisa e bardha të mpikset dhe e verdha të mbetet e butë. Nxirrini me lugë të shpuar dhe kullojini.
- Thekni thelat e bukës dhe skuqni lehtë fetat e proshutës në tigan.
- Montoni: mbi secilën gjysmë buke vendosni një fetë proshutë, pastaj një vezë të thelur, dhe derdhni sipër salcë hollandaise. Shërbejini menjëherë.
Koha e përgatitjes: 10 min | Koha e gatimit: 10 min | Porcione: 2 persona (4 vezë)
Tema: hollandaise mëngjes proshutë vezë
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