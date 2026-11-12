Clean Max investon 5.3 miliardë dollarë për energji të pastër që do të ushqejë një qendër llogaritëse AI në Indi
Kompania indiane do të ndërtojë 3 gigavat energji ere dhe dielli plus 1 gigavat depozitë hidro me pompim në Andhra Pradesh, për furnizim pa ndërprerje të një kompleksi llogaritës prej 2 gigavatësh për inteligjencën artificiale.
Kompania indiane e energjisë së rinovueshme Clean Max Enviro Energy Solutions, siç njofton Reuters, planifikon të investojë gati 500 miliardë rupi — rreth 5.3 miliardë dollarë — për të ndërtuar një kompleks të integruar të energjisë së rinovueshme që do të furnizojë me energji një qendër llogaritëse të inteligjencës artificiale me kapacitet 2 gigavat në shtetin indian të Andhra Pradesh.
Sipas Reuters, kompania ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me qeverinë e shtetit për të zhvilluar 3 gigavat prodhim nga era dhe dielli, si edhe 1 gigavat depozitë hidro me pompim, gjatë pesë viteve të ardhshme. Projektet do të sigurojnë furnizim të pandërprerë me energji elektrike, 24 orë në ditë, për kompleksin llogaritës që po zhvillohet në distriktin Kurnool, në bashkëpunim me ofruesin e shërbimeve cloud për inteligjencën artificiale Neysa, i mbështetur nga Blackstone.
Neysa do të jetë klienti kryesor i objektit në Kurnool, me 1 gigavat kapacitet llogaritës, ndërsa Clean Max do të zhvillojë infrastrukturën e prodhimit, depozitimit dhe shpërndarjes së energjisë. Zhvillimi do të bëhet në faza, dhe të paktën 1.5 gigavat kapacitet i rinovueshëm propozohet të jetë gati deri në vitin 2029.
Investimi tregon se sa shumë po rritet kërkesa për energji nga qendrat e të dhënave dhe infrastruktura e inteligjencës artificiale: klientët e qendrave të të dhënave dhe të infrastrukturës së AI përbënin 41 për qind të portofolit të kontraktuar të shitjeve të energjisë së rinovueshme të Clean Max në fund të shtatorit. Kompania, e cila u listua në bursat indiane në muajin mars, po e pozicionon veten si furnizuesi kryesor i energjisë së pastër për ekonominë digjitale të vendit.
Njoftimi erdhi në një ditë me një sërë propozimesh të mëdha investimi në Andhra Pradesh, ku u prezantuan edhe projekte të tjera të rëndësishme, përfshirë ato të Reliance dhe të një furnizuesi të Kia-s, duke e vendosur shtetin në qendër të garës së Indisë për të tërhequr investime në teknologji dhe energji të pastër.
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