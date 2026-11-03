CM Punk sfidon Grayson Waller për titullin NXT të mërkurën më 4 nëntor: “Unë jam pronari, qiraja duhet paguar”
Nata e Halloween Havoc, të shtunën, 31 tetor 2026, në WWE Performance Center në Orlando të Floridës, u mbyll me surprizën më të madhe të mundshme për NXT-në: pasi Grayson Waller e mbajti titullin e kampionit të NXT-së ndaj Tony D’Angelo në ndeshjen kryesore, në ekran u shfaq CM Punk dhe e sfidoi hapur kampionin për titullin, siç njofton WWE në raportin e saj zyrtar të ngjarjes.
Waller e fitoi ndeshjen e vështirë ndaj ish-kampionit D’Angelo vetëm pasi arbitri u rrëzua gjatë aksionit: kampioni e goditi sfiduesin me levën e vjetër të familjes D’Angelo dhe më pas e mbylli ndeshjen me Rolling Stunner, duke e mbajtur titullin, siç përshkruan WWE. Kjo ishte mbrojtja e dytë e suksesshme e Waller që kur e fitoi titullin në Heatwave, më 30 gusht, siç njofton WrestlingNews.co.
Festa e kampionit zgjati pak. Prezantuesi i natës, Danhausen, njoftoi një mesazh special dhe në ekran u shfaq CM Punk, i cili nuk ishte fizikisht në sallë. “Ke javë që flet për mua, duke thënë se duhet të të kërkoj leje për të hyrë në shtëpinë tënde, sepse NXT-në e drejton ti. Kam pritur me durim për të parë si do të përfundonte puna mes teje dhe Tony-t. Tani që je ende kampion i NXT-së, mbaje fort atë titull, sepse po vij. Më 4 nëntor, CM Punk kundër Grayson Waller për titullin NXT. thua se NXT është shtëpia jote? Unë jam pronari, dhe të mërkurën qiraja duhet paguar”, tha Punk, sipas WrestlingNews.co. Menaxheri i përgjithshëm i NXT-së, Robert Stone, e bëri ndeshjen zyrtare, dhe Punk pritet të garojë në një ring të NXT-së për herë të parë pas më shumë se 16 vjetësh, siç njofton The Chairshot.
Waller e kishte provokuar Punk që nga gushti: ai e kishte përballur edhe pas një shfaqjeje live të NXT-së në Petersburg të Virxhinias, më 15 gusht, ndërsa këtë javë i kishte thënë Chris Van Vliet se përballja do të ndodhte, siç njofton WrestlingNews.co.
Rezultatet e plota të Halloween Havoc, sipas WWE-së: Myles Borne mposhti Tavion Heights në ndeshjen Weapons Wild; Izzi Dame mposhti kampionen e Amerikës së Veriut për femra, Zaria, në një ndeshje pa titull në lojë; Zilla Fatu mposhti Charlie Dempsey në ndeshjen Very Nice, Very Evil, me rregulla pa skualifikim dhe numërim kudo; kampionia e femrave e NXT-së, Kelani Jordan, mbajti titullin ndaj Wren Sinclair; Shiloh Hill mposhti Naraku; dhe Grayson Waller mbajti titullin e NXT-së ndaj Tony D’Angelo.
Edicioni i NXT-së i kësaj jave zhvendoset përjashtimisht të mërkurën, 4 nëntor, sepse The CW transmeton mbulimin e zgjedhjeve të martën në mbrëmje, dhe shfaqja do të transmetohet në të njëjtën orë me Blood & Guts të AEW-së, siç njofton WrestlingNews.co. Për të njëjtën mbrëmje janë njoftuar edhe paraqitja e John Cena-s, i cili bashkë me Cody Rhodes do të dorëzojë trofeun e Dusty Rhodes Tag Team Classic, si dhe ndeshja pa sanksione mes Dion Lennox dhe Cruz Montana, i freskët nga debutimi në rosterin kryesor në Raw.
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