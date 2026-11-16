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NHL

McDavid zgjat serinë në 22 ndeshje dhe barazon Gretzky-n, Draisaitl shënon dy herë në fitoren 5-2 të Oilers te Flyers

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McDavid zgjat serinë në 22 ndeshje dhe barazon Gretzky-n, Draisaitl shënon dy herë në fitoren 5-2 të Oilers te Flyers

Edmonton Oilers fituan 5-2 në transfertë ndaj Philadelphia Flyers të dielën, më 15 nëntor 2026, duke arritur fitoren e pestë radhazi dhe duke e çuar bilancin e tyre në 16-3-3, siç njofton NHL.com.

Connor McDavid shënoi një gol dhe dha dy asistime, duke kryesuar NHL-në me 53 pikë — 12 gola dhe 41 asistime — në 22 ndeshje. Seria e tij e pikëve në ndeshjet hapëse të sezonit arriti në 22 ndeshje, duke barazuar Dany Heatley-n (2005-06) për serinë e pestë më të gjatë në historinë e NHL-së; vetëm Wayne Gretzky, tri herë, me serinë më të gjatë prej 51 ndeshjesh në 1983-84, dhe Mats Sundin, me 30 ndeshje në 1992-93, kanë pasur seri më të gjata. McDavid barazoi gjithashtu Gretzky-n (22 ndeshje në 1984-85) si lojtari më i shpejtë në historinë e NHL-së që arrin 40 asistime në një sezon.

Leon Draisaitl shënoi dy gola dhe dha një asistim, duke u bërë lojtari i parë këtë sezon që arrin 20 gola.

Draisaitl e hapi rezultatin 1-0 me një gol në power-play në minutën 7:08 të periodës së parë, pas një give-and-go me McDavid. Vasily Podkolzin u kreditua me një gol në power-play në minutën 13:22 — sulmuesi i Flyers, Noel Acciari, e devijoi një top të lirë në portën e vet — për 2-0. Zach Hyman e bëri 3-0 në minutën 18:32, një gol që ishte gjithashtu pika e 500-të e karrierës së tij në NHL, sipas AP-së.

Cole Knuble e ngushtoi në 3-1 në minutën 12:13 të periodës së dytë, ndërsa Noah Cates e bëri 3-2 në minutën 17:12. Draisaitl e rivendosi epërsinë prej dy golash në minutën 1:07 të periodës së tretë, duke interceptuar një pasim të Travis Konecny-t dhe duke shënuar i vetëm në një breakaway. McDavid e mbylli ndeshjen 5-2 me një gol në portë të zbrazët në minutën 18:52.

Evan Bouchard dha dy asistime, ndërsa Tristan Jarry bëri 34 pritje. Edmonton shfrytëzoi 2 nga 3 rastet në power-play, ndërsa Philadelphia mbeti 0-për-8.

Cole Knuble dhe Noah Cates shënuan për Philadelphia-n (6-11-6), seria katërndeshjore e pikëve e së cilës (2-0-2) mori fund; Dan Vladar bëri 16 pritje.

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