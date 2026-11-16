Nata e NHL-së: Canucks befasojnë Golden Knights 6-3 dhe ndalin serinë e humbjeve, Gauthier shënon në ndeshjen e nëntë radhazi dhe Sharks i japin fund serisë së Predators
Nata e 15 nëntorit në NHL solli katër ndeshje me fitore befasuese dhe seri të thyera, siç njofton NHL.com.
Canucks 6, Golden Knights 3
Vancouver Canucks (4-17-1) i dhanë fund serisë prej shtatë humbjesh radhazi, duke mundur Vegas Golden Knights 6-3 në Las Vegas. Elias Pettersson hapi rezultatin me një gol në power-play në minutën 5:20 të periodës së parë, ndërsa Linus Karlsson e dyfishoi avantazhin në 9:49. Victor Olofsson u përgjigj me një gol në power-play për Vegasin, por Filip Chytil shënoi në 17:36 — goli i tij i parë i sezonit — për 3-1, dhe shtoi një gol në shorthanded në fillim të periodës së dytë për 4-1. Braeden Bowman ngushtoi në 4-2 me golin e tij të pestë të sezonit. Goli i Mark Stone në power-play, 84 sekonda pas fillimit të periodës së tretë, ishte pika e tij e 417-të si Golden Knight, duke barazuar rekordin e franshizës; Drew O’Connor u përgjigj vetëm 24 sekonda më vonë për 5-3, ndërsa Linus Karlsson vulosi fitoren 6-3 me një gol në portë të zbrazët në 17:49, të dytin e tij të natës. Leevi Meriläinen bëri 34 pritje për Vancouverin, ndërsa Mitch Marner regjistroi dy asistime për Vegasin (13-6-3).
Ducks 6, Flames 1
Anaheim Ducks shkatërruan Calgary Flames 6-1. Jeff Malott hapi rezultatin në 1:16 të periodës së parë, ndërsa Cutter Gauthier e bëri 2-0 në 13:24, duke shënuar në ndeshjen e nëntë radhazi — ai ka 16 gola gjatë kësaj serie dhe 18 këtë sezon, i dyti në NHL pas Leon Draisaitl. Sipas AP, kjo është seria më e gjatë e golave në NHL në 29 vjet dhe e dyta më e gjata në historinë e Ducks, pas serisë prej 11 ndeshjesh të Teemu Selanne në vitin 1997. Tim Washe e bëri 3-0 në 2:16 të periodës së tretë; Mikael Backlund u përgjigj në 4:04, por Beckett Sennecke riktheu avantazhin 25 sekonda më vonë dhe shtoi një gol në portë të zbrazët në 16:14, duke e mbyllur natën me dy gola dhe një asistim; kapiteni Mikael Granlund mbylli rezultatin në 17:06 dhe regjistroi gjithashtu një asistim. Ville Husso bëri 20 pritje, ndërsa Devin Cooley 28 për Calgaryn; goditjet ishin 34-21 për Anaheimin, i cili i dha fund serisë prej dy humbjesh radhazi.
Stars 2, Panthers 1 (OT)
Dallas Stars, sipas Reuters, mundën Florida Panthers 2-1 në kohën shtesë. Pas një periode të parë pa gola, Matthew Tkachuk i dha epërsinë Floridës me një gol në power-play në 4:27 të periodës së dytë — goli ishte pika e 700-të e karrierës së tij në NHL dhe zgjati serinë e tij të pikëve në tetë ndeshje. Wyatt Johnston barazoi 1-1 në 9:19 të periodës së dytë. Jason Robertson vendosi fitoren në 2:56 të kohës shtesë me një backhand mbi dorezën e Akira Schmid pas një shkëmbimi me Roope Hintz; Robertson regjistroi gjithashtu një asistim dhe arriti në 10 gola këtë sezon. Casey DeSmith bëri 25 pritje për Dallasin (12-6-2), Schmid 20 për Floridën (12-7-3), seria e tre fitoreve radhazi e së cilës mori fund. Dallas i dha fund serisë prej gjashtë ndeshjesh pa fitore ndaj Panthers.
Sharks 4, Predators 2
San Jose Sharks mundën Nashville Predators 4-2. Will Smith hapi rezultatin në 12:25 të periodës së parë; Collin Graf e bëri 2-0 në 16:10; Ivar Stenberg e çoi në 3-0 në 4:45 të periodës së dytë dhe e mbylli natën me një gol dhe një asistim; Nils Hoglander ngushtoi në 3-1 në 17:43 të periodës së dytë; Macklin Celebrini e bëri 4-1 në 7:40 të periodës së tretë me golin e tij të nëntë të sezonit; Steven Stamkos shënoi një gol në power-play në 16:35 për rezultatin përfundimtar 4-2. Celebrini dhe Smith shënuan nga një gol dhe dy asistime secili; Celebrini regjistroi ndeshjen e tij të 26-të në karrierë me tre pikë dhe ka 11 pikë në shtatë ndeshjet e fundit. Alex Nedeljkovic bëri 32 pritje, Juuse Saros 20. Seria prej shtatë fitoreve radhazi e Nashville mori fund (Predators nuk kishin humbur që nga 29 tetori); San Jose ka pikë në katër ndeshje radhazi (3-0-1).
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