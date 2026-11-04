Darnold humb Javën 9 për dëmtim në kuadriceps, Drew Lock titullar i Seahawks kundër Cardinals
Seattle Seahawks do të ndryshojnë kuarterbek në Javën 9, të paktën përkohësisht. Siç njofton USA Today, trajneri Mike Macdonald njoftoi të mërkurën, më 4 nëntor, se titullari Sam Darnold do të humbasë ndeshjen e së dielës kundër rivalëve të divizionit Arizona Cardinals, për shkak të një dëmtimi në muskulin kuadriceps që pësoi në fund të humbjes së të hënës në mbrëmje ndaj Chicago Bears. Në vend të tij pritet të startojë Drew Lock.
Për Lock nuk është një situatë e panjohur: ai luajti pjesën më të madhe të dy ndeshjeve të para të sezonit, pasi Darnold u dëmtua në aksionin e parë të ndeshjes hapëse, dhe Seahawks i fituan të dyja. Pikërisht kundër Cardinals, në Javën 2 në Arizona, Lock pasoi për 235 jarde dhe tre touchdown në fitoren e thellë 31-7. Në dy paraqitjet e tij këtë sezon ai ka regjistruar katër touchdown pa asnjë ndërprerje pasimi, ndërsa Darnold, në nisjen 4-4 të kampionëve të Super Bowl, ka 10 touchdown dhe 9 ndërprerje.
«Ne i besojmë Drew-t, e njohim Drew-n», kishte thënë kapiteni i mbrojtjes Ernest Jones IV për USA Today Sports pas ndeshjes hapëse, ndërsa safety Julian Love e kishte quajtur Lock kuarterbekun zëvendës më të mirë të ligës. Vetë Macdonald vetëm pak javë më parë kishte hedhur poshtë idenë e një ndryshimi vullnetar në atë rol, duke theksuar se Darnold është pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit; këtë herë, megjithatë, ndryshimi diktohet nga dëmtimi dhe jo nga forma.
Edhe kuarterbeku i tretë, Jalen Milroe, do të përgatitet për Javën 9, pasi Lock ka pasur shqetësime në bërryl gjatë javëve të fundit. Milroe, zgjedhje e raundit të tretë nga Alabama një vit më parë, është përdorur deri tani vetëm në paketa speciale dhe ende nuk ka hedhur pasimin e tij të parë në sezonin e rregullt në NFL.
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