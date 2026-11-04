Ravens po finalizojnë shkëmbimin për Jacoby Brissett, veterani pritet të marrë drejtimin pas dëmtimeve të Jackson dhe Huntley
Baltimore Ravens janë pranë zgjidhjes së krizës së kuarterbekëve: klubi po finalizon një shkëmbim me Arizona Cardinals për veteranin Jacoby Brissett. Siç njofton Ravens Wire, duke cituar Ian Rapoport të NFL Network dhe Adam Schefter të ESPN, marrëveshja pritet të mbyllet këtë fundjavë, ndërsa kompensimi i shkëmbimit nuk është bërë ende i ditur dhe marrëveshja nuk është ende zyrtarisht e përfunduar.
Nevoja e Ravens u bë urgjente pas dëmtimeve të dy kuarterbekëve të parë. Lamar Jackson është në listën e të dëmtuarve dhe do t’i nënshtrohet operacionit në gishtin e madh, me mungesë të paktën katër ndeshje, ndërsa zëvendësi i tij Tyler Huntley humbi gjithë pjesën e mbetur të sezonit për shkak të dëmtimit në gishtin e këmbës që kërkon ndërhyrje kirurgjikale. Për ndeshjen e së enjtes në mbrëmje kundër Jacksonville Jaguars do të startojë rishtari i padraftuar Joe Fagnano, i cili kundër Buffalo Bills kompletoi 10 nga 21 pasime për 91 jarde; Brissett, edhe nëse shkëmbimi mbyllet në fundjavë, nuk do të jetë me skuadrën në kohë për atë ndeshje.
Brissett, 33 vjeç, është në sezonin e tij të 11-të në NFL dhe ka luajtur me New England, Indianapolis, Miami, Cleveland, Washington dhe Arizona. Këtë sezon me Cardinals ai ka kompletuar 193 nga 305 pasime për 1.719 jarde, me 10 touchdown dhe 7 ndërprerje pasimi në tetë ndeshje, ndërsa sezonin e kaluar në Arizona regjistroi 3.366 jarde pasimi, 23 touchdown dhe 8 ndërprerje në 14 paraqitje. Në karrierë ai numëron 109 ndeshje, 73 si titullar, me 16.485 jarde, 86 touchdown dhe 39 ndërprerje.
Një element që e bën kalimin më të lehtë është njohja me trajnerin e kuarterbekëve të Ravens, Israel Woolfolk, i cili punoi me Brissett në Arizona sezonin e kaluar. Ravens, me bilanc 4-4 pas tri humbjeve radhazi, kërkojnë të qëndrojnë në garën për playoff në AFC ndërsa Jackson rikuperohet, dhe përvoja e Brissett shihet si përmirësim i qartë për një dhomë kuarterbekësh që aktualisht përbëhet nga rishtarët Fagnano dhe Austin Reed, plus Kedon Slovis i marrë së fundmi.
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