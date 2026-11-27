Debati final në Spanjë, liderët përplasen për krizën e banesave dy ditë para zgjedhjeve
Liderët e partive kryesore të Spanjës zhvilluan të enjten në mbrëmje debatin e fundit televiziv të fushatës zgjedhore, një përballje të tensionuar ku dominonte kriza e banesave, siç njofton BBC. Spanja voton të dielën, më 29 nëntor, dhe sondazhet sugjerojnë se kryeministri socialist Pedro Sánchez nuk do të arrijë ta zgjasë qëndrimin e tij tetëvjeçar në pushtet.
Fushata është dominuar nga tingulli i çelësave të trokitur në shenjë proteste simbolike kundër vështirësive për të gjetur një banesë të përballueshme, me demonstrata që kanë mbushur sheshet në mbarë vendin. Alberto Núñez Feijóo, kreu i Partisë Popullore konservatore, e cila parashikohet të jetë partia më e madhe, u zotua para shikuesve se do të ndërtojë një milion banesa të reja, do të ulë taksat për blerësit e parë të banesës nën 40 vjeç dhe do të shfuqizojë ligjin socialist për banesat.
Sánchez hodhi poshtë kritikat se ka dështuar në përballimin e problemit të banesave dhe theksoi masat e fundit emergjente për mbrojtjen e qiramarrësve dhe kufizimin e qirave. Kreu i partisë së djathtë ekstreme Vox, Santiago Abascal, tha se vetëm ai kujdeset për ata që kanë nevojën më të madhe për banesa, ndërsa Vox ka shkuar edhe më tej se partitë e tjera, duke premtuar përparësi për spanjollët ndaj të huajve në banesat sociale dhe ndihmat. Ada Colau, e cila kryeson koalicionin e majtë “Fronti i Gjerë”, tha se taksimi i pronarëve të pasur dhe shfrytëzues është urgjentisht i nevojshëm.
Kostoja e jetesës është çështja e dytë më e rëndësishme për spanjollët, sipas sondazheve të shumta të zhvilluara gjatë kësaj periudhe zgjedhore. Feijóo pritet të formojë qeverinë e ardhshme me mbështetjen e Vox-it, që renditet i treti në sondazhe. Në ditët e fundit të fushatës, Sánchez ka njoftuar një sërë shpenzimesh të reja prej miliarda eurosh, duke premtuar rritje pagash në sektorin publik, pensione më të larta dhe transport me çmime të zbritura.
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