Mot i keq shkatërrues në Thesproti: përmbytje dhe rrëshqitje dheu në Filiates, probleme në qarkullim
Zjarrfikësit morën 150 thirrje për ndihmë; operacione në Igumenicë, Sivota, Platari dhe Filiates
Reshjet e dendura të shiut gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit të së premtes shkaktuan probleme serioze në Thesproti, me përmbytje, rrëshqitje dheu dhe dëme në rrjetin rrugor, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Shërbimi Zjarrfikës ka marrë 150 thirrje për ndihmë, ndërsa një operacion për përballimin e problemeve është në zhvillim në Igumenicë, Sivota, Platari dhe Filiates. Sipas informacioneve të thespro.gr, veçanërisht e vështirë është situata në Sivota dhe Platari të Bashkisë së Igumenicës, ku rrugët janë përmbytur dhe janë mbuluar nga uji dhe materialet e sjella nga rrjedhat.
Nga 150 thirrjet e regjistruara, 145 kanë të bëjnë me thithje ujërash dhe pesë me transferimin e personave në vende të sigurta. Deri më tani janë kryer dhjetë thithje ujërash dhe tre transferime të moshuarish nga banesat e tyre.
Në operacion marrin pjesë tetë ekipe me gjithsej 22 zjarrfikës, automjete të Policisë greke, si dhe makineri të Bashkisë së Igumenicës dhe të Rajonit të Epirit. Në hyrjen veriore të Igumenicës, pranë kryqëzimit për në Nea Selefkia, qarkullimi ndërpritet përkohësisht në intervale për heqjen e materialeve nga rruga, ndërsa probleme ka edhe në rrugën drejt Filiatesit, ku në disa pika kanë përfunduar gurë dhe materiale të marra nga uji.
Probleme serioze janë paraqitur edhe në Bashkinë e Filiatesit, si në qytet ashtu edhe në fshatrat e zonës, me përmbytje dhe rrëshqitje dheu, si dhe ndërprerje të ndriçimit publik në fshatrat e Murganës. Shtrirja e plotë e dëmeve ende nuk është sqaruar, ndërsa shërbimet kompetente vazhdojnë ndërhyrjet në zonat e goditura.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.