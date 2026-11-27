Vdes Strobe Talbott, diplomati amerikan që u angazhua për paqen në Kosovë
Ish-zëvendëssekretari amerikan i Shtetit në administratën e Bill Clintonit ndërroi jetë në moshën 80-vjeçare; ai pati rol të rëndësishëm në përpjekjet diplomatike që çuan në përfundimin e luftës në Kosovë në vitin 1999.
Strobe Talbott, një nga figurat e rëndësishme të diplomacisë amerikane dhe ish-zëvendëssekretar i Shtetit gjatë administratës së Bill Clintonit, ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare, siç njofton RTK. Ai vdiq të enjten në shtëpinë e tij në Springs, në Long Island të Nju Jorkut, ndërsa lajmin e konfirmoi bashkëshortja e tij, Barbara Lazear Ascher.
Talbott shërbeu si zëvendëssekretar i Shtetit nga viti 1994 deri në vitin 2001 dhe ishte një nga bashkëpunëtorët më të afërt të presidentit Clinton në çështjet ndërkombëtare, veçanërisht në raportet me Rusinë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik.
Sipas RTK-së, një nga momentet më të rëndësishme të karrierës së tij ishte angazhimi në përfundimin e luftës në Kosovë në vitin 1999: ai ishte pjesë e përpjekjeve diplomatike amerikane për t’i dhënë fund konfliktit dhe luajti rol në negociatat që çuan drejt marrëveshjes dhe përfundimit të luftës në qershor 1999, kur forcat serbe po ushtronin dhunë ndaj popullsisë shqiptare dhe rreth një milion shqiptarë ishin detyruar të largoheshin.
Para diplomacisë, Talbott ndërtoi një karrierë 21-vjeçare në revistën Time dhe u bë i njohur me librin “Khrushchev Remembers” (1970). Pas administratës Clinton, në vitin 2002 u emërua president i institutit Brookings, detyrë që e mbajti 15 vjet. Ai dhe Clintoni ishin njohur si bursistë Rhodes në Oksford në fund të viteve 1960.
Talbott lindi më 25 prill 1946 në Dejton të Ohajos, studioi në Yale dhe Oksford, botoi më shumë se një duzinë librash, përfshirë kujtimet “The Russia Hand” (2002), dhe la pas bashkëshorten, dy djemtë Devin dhe Adrian, si dhe nipër e mbesa.
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