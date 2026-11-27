Rruga Korinth–Tripoli: shoferi i papërgjegjshëm bën kthim pas në autostradë sepse humbi daljen
Automjeti ndaloi në korsinë e majtë dhe u kthye mbrapsht, duke rrezikuar shoferët e tjerë; Policia Rrugore po e kërkon për sanksionet e parashikuara
Skena të rrezikshme drejtimi u zhvilluan në rrugën kombëtare Korinth–Tripoli, në lartësinë e Spathovunit, kur një shofer lëvizi me marsh pas në autostradë, duke vënë në rrezik serioz shoferët e tjerë, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas reportazhit të Alpha-s, automjeti ndaloi papritur në korsinë e majtë të qarkullimit dhe shoferi vijoi me një manovër jashtëzakonisht të rrezikshme: në vend që të vazhdonte deri në nyjën tjetër ose të kërkonte kthim të sigurt përmes një stacioni shërbimi, ai futi marshin pas dhe u kthye mbrapsht në autostradë.
Nga informacionet e para rezulton se shoferi veproi kështu sepse kishte kaluar gabimisht daljen që donte të ndiqte.
Incidenti mobilizoi autoritetet kompetente, ndërsa Policia Rrugore po zhvillon hetime për identifikimin e shoferit, në mënyrë që t’i vendosen sanksionet e parashikuara.
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