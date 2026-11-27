Cunningham jashtë edhe ndaj Bucks, Pistons pa tre titullarë në ndeshjen vendimtare të Kupës
Detroit Pistons do të luajnë edhe një ndeshje pa lojtarin e tyre më të mirë. Sipas raportimit të Reuters/Field Level Media për ndeshjen e së premtes, Cade Cunningham është përjashtuar zyrtarisht nga ndeshja ndaj Milwaukee Bucks në Little Caesars Arena për shkak të problemeve në gjurin e djathtë, dhe bashkë me të jashtë mbeten edhe dy titullarë të tjerë, qendra Jalen Duren (muskujt e pasmë të kofshës) dhe Duncan Robinson (muskuli i kofshës).
Për Cunningham kjo do të jetë ndeshja e tretë radhazi e humbur. Siç shkruan ClutchPoints, ylli i Detroitit mori pjesë në stërvitjen e lehtë të së martës para ndeshjes në Orlando dhe ishte listuar si i mundshëm, por pas ngrohjes skuadra vendosi ta linte jashtë për pushim dhe rikuperim. Trajneri J.B. Bickerstaff foli shkurt për gjendjen e tij: “Ai po përballet me shumë gjëra dhe do ta lë me kaq. Ai do të dalë në fushë, do të garojë dhe do të na japë atë që ka, por po lufton me shumë gjëra”. Për momentin nuk ka asnjë afat për rikthimin e Cunningham në fushë.
Pistons, me bilanc 11-6, janë në vendin e dytë të Grupit A të Lindjes në Kupën e NBA-së me 2-1, gjysmë ndeshje pas Orlandos dhe baraz me Toronton, që e mbyll fazën e grupeve të premten ndaj Brooklyn-it. Fituesi i grupit kalon në fazën me eliminim direkt. Të martën, edhe pa tre titullarët, Detroit fitoi bindshëm 104-86 në fushën e Orlando Magic, me Isaiah Joe që shënoi 21 pikë pasi u rikthye nga një dëmtim në ije që e kishte mbajtur jashtë 10 ndeshje. “Është e rëndësishme. Djemtë tanë janë të përfshirë. Kupa të jep një përvojë ndryshe dhe një nivel basketbolli playoff-i në sezonin e rregullt”, tha Bickerstaff për rëndësinë e kompeticionit.
Bucks vijnë në Detroit me bilancin më të dobët të ligës, 2-17, pas humbjes 104-97 ndaj Brooklyn Nets të mërkurën, ku Tyler Herro shënoi 28 pikë dhe 5 asistime. Milwaukee, pa Giannis Antetokounmpo-n e shkëmbyer te Miami, kishte fituar vetëm ndeshjen e dytë të sezonit të hënën ndaj Torontos. Detroit dhe Milwaukee do të përballen edhe tri herë të tjera këtë sezon, të tria në mars.
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