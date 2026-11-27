Tërmet 4 ballë në Samos
Lëkundja u regjistrua në orën 04:44 të mëngjesit; epiqendra 19 kilometra në perëndim të Karlovasit, thellësia fokale 16,2 kilometra
Një tërmet me magnitudë 4 ballë të shkallës Rihter u regjistrua në orën 04:44 të mëngjesit në Samos, siç njofton gazeta greke Efsyn.
Sipas Zgjidhjes së Rishikuar të Institutit Gjeodinamik të Observatorit Kombëtar të Athinës, epiqendra e lëkundjes u lokalizua 19 kilometra në perëndim të Karlovasit, ndërsa thellësia fokale u llogarit në 16,2 kilometra.
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