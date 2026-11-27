Seiya Suzuki kërkon më shumë se 120 milionë dollarë, mbi marrëveshjen e Satos
Seiya Suzuki po e vendos lart stekën në tregun e lirë. Sipas Jon Heyman të New York Post, të cituar nga MLB Trade Rumors, përfaqësuesit e japonezit nga THE TEAM u kanë thënë skuadrave të interesuara se klienti i tyre kërkon ta kalojë garancinë prej 120 milionë dollarësh që Teruaki Sato siguroi të martën me kontratën gjashtëvjeçare te Chicago Cubs.
Suzuki mbushi 32 vjeç gushtin e kaluar, ndërsa Sato hyn në sezonin e moshës 28-vjeçare, ndaj japonezi më i vjetër me gjasë nuk kërkon një angazhim gjashtëvjeçar, por një vlerë mesatare vjetore më të lartë për katër ose pesë vjet. MLB Trade Rumors e renditi Suzukin të katërtin në listën e 50 lojtarëve më të mirë të lirë të dimrit dhe e projektoi për një kontratë katërvjeçare prej 105 milionë dollarësh, ndonëse një marrëveshje pesëvjeçare nuk duket jashtë mundësive. Me një çmim hipotetik prej 125 milionë dollarësh, kjo do të thotë 31.25 milionë dollarë në vit për katër vjet, ose 25 milionë dollarë në vit për pesë vjet.
Suzuki erdhi nga Japonia te Cubs në dimrin 2021-22 me një kontratë pesëvjeçare prej 85 milionë dollarësh dhe ka qenë goditës i qëndrueshëm që atëherë: .269/.351/.472 me 113 home run në 2,899 paraqitje në pllakë dhe 128 wRC+ në karrierë, pa zbritur kurrë nën 118 wRC+ të sezonit të debutimit më 2022 dhe me kulmin 137 wRC+ më 2024. Shkalla e tij e strikeout-eve në ligat e mëdha është 24.8%, ndërsa mbrojtja e tij ishte mesatare deri më 2026, kur regjistroi +14 Defensive Runs Saved dhe +4 Outs Above Average në 972 inning e 2/3 në fushën e djathtë të jashtme.
Dinamika prek edhe Randy Arozarenën. Heyman shkruan se çmimi i kërkuar nga Arozarena me siguri është në të njëjtën zonë prej 120 milionë dollarësh ose më shumë, ndërsa raportime të mëparshme këtë muaj thoshin se agjenti i tij Scott Boras synonte gjashtë vjet dhe 150 milionë dollarë.
Të dy lojtarët duan të firmosin para se të nisë bllokimi, i pritur në orën 22:59 me orën qendrore të martën, kur skadon marrëveshja kolektive. Kush firmos i pari do të vendosë një pikë të re reference për tjetrin, por pritja e gjatë rrezikon të mos mbyllet asgjë para ngrirjes së transaksioneve. Gjeografia mund të ndikojë gjithashtu: Suzuki raportohet se preferon Bregun Perëndimor, ndërsa Arozarena preferon skuadrat e Bregut Lindor.
Sipas MLB Trade Rumors, Toronto Blue Jays, San Diego Padres dhe Philadelphia Phillies janë lidhur me të dy lojtarët e jashtëm, Boston Red Sox dhe Seattle Mariners janë në garë për Suzukin, ndërsa New York Yankees, Baltimore Orioles dhe Houston Astros janë lidhur me Arozarenën.
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