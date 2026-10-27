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27 Tet 2026
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Sporti

Dedikimi i Kane për bashkëshorten pas “Topit të Artë”: Ky çmim është edhe për ty, ia dolëm!

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Sulmuesi anglez, Harry Kane, fitoi “Topin e Artë” 2026. Lojtari i Bayern-it la pas spanjollin Lamine Yamal dhe francezin Kylian Mbappé. Ai ka thyer rekorde në Gjermani dhe u shpall kampion me bavarezët. Ishte po ashtu protagonist në Botëror, ku Anglia zuri vendin e tretë.

“Shpresoj të jem shembull pë rata që ëndërrojnë të jenë më të mirët, siç jam unë sot. Dua të falënderoj të gjithë trajnerët që kanë punuar me mua”, – tha Kane pas marrjes së çmimit prestigjioz.

Ishte shenjtërimi i një sezoni të jashtëzakonshëm për futbollistin anglez, ku shënoi 75 gola në 65 ndeshje, duke udhëhequr Bayern-in drejt fitimit të trofeve kombëtarë.

Në fjalën e Kane nuk mungoi dedikimi emocional për bashkështorten: “Ky çmim është edhe për ty. E ke dashur më shumë se unë. Po, ia dolëm” – iu drejtua sulmuesi bashkëshortes së pranishme në sallë. Me të ka ndarë momentet më të bukura të karrierës, por edhe ato më pak të këndshme.

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