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Boterori

Zbulohet vota e Shqipërisë për Topin e Artë, ja kush ishte zgjedhja e parë!

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Shqipërisë për Topin e

Gazetari Besnik Dizdari, përfaqësuesi i Shqipërisë në votimin për Topin e Artë, ka vendosur Lamine Yamal në vendin e parë të renditjes së tij, duke i dhënë talentit të Barcelonës 15 pikët maksimale, mëson Top Channel.

Sipas votimit, pas Yamal renditet Rodri, i cili merr 12 pikë, ndërsa në vendin e tretë është Ousmane Dembélé me 10 pikë.

Kylian Mbappé është pozicionuar në vendin e katërt, me 8 pikë, ndërsa Erling Haaland renditet i pesti me 7 pikë.

Ajo që bie në sy është pozicionimi i Harry Kane, fituesit të Topit të Artë 2026. Sulmuesi anglez është renditur vetëm në vendin e shtatë nga gazetari shqiptar, duke marrë 4 pikë nga vota e Shqipërisë.

Votimi i plotë i Shqipërisë për Topin e Artë 2026:

Lamine Yamal – 15 pikë

Rodri – 12 pikë

Ousmane Dembélé – 10 pikë

Kylian Mbappé – 8 pikë

Erling Haaland – 7 pikë

Lionel Messi – 5 pikë

Harry Kane – 4 pikë

Achraf Hakimi – 3 pikë

Khvicha Kvaratskhelia – 2 pikë

Fabián Ruiz – 1 pikë

Ndërkohë, votat e tjera të dhëna nga Dizdari ishin:

Portieri më i Mirë: Unai Simon

Trajneri më i Mirë: Luis de la Fuente

Klubi më i Mirë: PSG

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