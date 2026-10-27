Zbulohet vota e Shqipërisë për Topin e Artë, ja kush ishte zgjedhja e parë!
Gazetari Besnik Dizdari, përfaqësuesi i Shqipërisë në votimin për Topin e Artë, ka vendosur Lamine Yamal në vendin e parë të renditjes së tij, duke i dhënë talentit të Barcelonës 15 pikët maksimale, mëson Top Channel.
Sipas votimit, pas Yamal renditet Rodri, i cili merr 12 pikë, ndërsa në vendin e tretë është Ousmane Dembélé me 10 pikë.
Kylian Mbappé është pozicionuar në vendin e katërt, me 8 pikë, ndërsa Erling Haaland renditet i pesti me 7 pikë.
Ajo që bie në sy është pozicionimi i Harry Kane, fituesit të Topit të Artë 2026. Sulmuesi anglez është renditur vetëm në vendin e shtatë nga gazetari shqiptar, duke marrë 4 pikë nga vota e Shqipërisë.
Votimi i plotë i Shqipërisë për Topin e Artë 2026:
Lamine Yamal – 15 pikë
Rodri – 12 pikë
Ousmane Dembélé – 10 pikë
Kylian Mbappé – 8 pikë
Erling Haaland – 7 pikë
Lionel Messi – 5 pikë
Harry Kane – 4 pikë
Achraf Hakimi – 3 pikë
Khvicha Kvaratskhelia – 2 pikë
Fabián Ruiz – 1 pikë
Ndërkohë, votat e tjera të dhëna nga Dizdari ishin:
Portieri më i Mirë: Unai Simon
Trajneri më i Mirë: Luis de la Fuente
Klubi më i Mirë: PSG
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