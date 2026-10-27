Milani në emergjencë, listës së gjatë të mungesave i shtohet edhe Loftus-Cheek
Rabiot? Gila? Moreira? Asnjë nga të dëmtuarit që trajneri Ruben Amorim shpresonte të rikuperonte nuk do të jetë gati për ndeshjen e mesjavës kundër Bologna-s. Gila dhe Moreira dukeshin pranë rikthimit, por edhe ata nuk do të jenë në dispozicion të trajnerit të Milanit.
Situata madje është përkeqësuar te skuadra kuqezi sa u përket dëmtimeve. Listës ku bëjnë pjesë Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terraçiano, Moreira, Gila dhe Rabiot i është shtuar edhe Ruben Loftus-Cheek, i cili ka një shqetësim muskulor në kofshën e majtë.
Mesfushori u dëmtua gjatë ndeshjes kundër Udinese-s. Për anglezin është vendosur që të kryejë kontrolle të detajuara pas dy javësh, çka do të thotë se është e vështirë që të kthehet në fushë para një muaji. Për Amorim edhe të mërkurën formacioni është i diktuar, me një turnover shumë të reduktuar, pavarësisht se të shtunën luhet derbi.
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