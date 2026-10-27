☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 102.26 ▲0.49%
ARI 4,015 ▼0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $79,948 ▲ +0.11% ETH $2,319 ▲ +0.38% XRP $1.3042 ▲ +2.23% SOL $100.2100 ▼ -0.22%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 102.26 ▲0.49 % ARI 4,015 ▼0.59 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 102.26 ▲0.49 % ARI 4,015 ▼0.59 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
Arrestohet në Fushë Kosovë 34-vjeçari që dyshohet se shkeli urdhrin mbrojtës ndaj bashkëshortes IZRAEL – Fillojnë zgjedhjet parlamentare Dedikimi i Kane për bashkëshorten pas “Topit të Artë”: Ky çmim është edhe për ty, ia dolëm! Milani në emergjencë, listës së gjatë të mungesave i shtohet edhe Loftus-Cheek Rusët kryejnë gati 40 goditje në rajonin e Sumit brenda një dite, tre civilë të plagosur
Menu
Sporti

Milani në emergjencë, listës së gjatë të mungesave i shtohet edhe Loftus-Cheek

· 1 min lexim

Rabiot? Gila? Moreira? Asnjë nga të dëmtuarit që trajneri Ruben Amorim shpresonte të rikuperonte nuk do të jetë gati për ndeshjen e mesjavës kundër Bologna-s. Gila dhe Moreira dukeshin pranë rikthimit, por edhe ata nuk do të jenë në dispozicion të trajnerit të Milanit.

Situata madje është përkeqësuar te skuadra kuqezi sa u përket dëmtimeve. Listës ku bëjnë pjesë Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P.Terraçiano, Moreira, Gila dhe Rabiot i është shtuar edhe Ruben Loftus-Cheek, i cili ka një shqetësim muskulor në kofshën e majtë.

Mesfushori u dëmtua gjatë ndeshjes kundër Udinese-s. Për anglezin është vendosur që të kryejë kontrolle të detajuara pas dy javësh, çka do të thotë se është e vështirë që të kthehet në fushë para një muaji. Për Amorim edhe të mërkurën formacioni është i diktuar, me një turnover shumë të reduktuar, pavarësisht se të shtunën luhet derbi.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu