Del trailer-i i dytë i «I Play Rocky»: Anthony Ippolito si Stallone i ri që këmbëngul «Unë e luaj Rocky-n»
Amazon MGM Studios publikoi trailer-in e ri të dramës biografike të Peter Farrelly-t për lindjen e «Rocky»-t; filmi del në kinema të zgjedhura më 6 nëntor dhe zgjerohet në gjithë vendin më 20 nëntor.
Amazon MGM Studios ka publikuar trailer-in e ri të «I Play Rocky», dramës biografike që rrëfen lindjen e filmit më të famshëm të boksit në historinë e kinemasë, siç njofton Flickering Myth. Në qendër është Anthony Ippolito në rolin e Sylvester Stallone-s së ri, aktorit të panjohur që refuzoi ta shiste skenarin e tij pa e luajtur vetë rolin kryesor.
Trailer-i hapet me Stallone-n që pranon se aktrimi është gjëja për të cilën jeton, por edhe se nuk po merr asnjë rol, ndaj vendos të shkruajë vetë një skenar për veten — tekst që, sipas rrëfimit, e mbylli për tri ditë e gjysmë. Kur producentët i njohin vlerën skenarit, ai vë kushtin që e bëri legjendë: «Unë e luaj Rocky-n». Pamjet ndërthurin përpjekjet personale, stërvitjen fizike dhe rezistencën e studiove, deri te fjalia që përmbledh gjithë filmin: ka të bëjë me të shkuarit deri në fund dhe me besimin te vetja.
Filmi është regji e Peter Farrelly-t, fituesit të Oscar-it me «Green Book», me skenar të Peter Gamble. Përkrah Ippolito-s luajnë AnnaSophia Robb si bashkëshortja e parë e Stallone-s, Sasha Czack, Matt Dillon si Frank Stallone Sr., Stephan James si Carl Weathers, Jay Duplass si regjisori John G. Avildsen, P.J. Byrne dhe Toby Kebbell si producentët Irwin Winkler dhe Robert Chartoff, si dhe Tracy Letts, Robert Morgan dhe Kiki Seto.
«I Play Rocky» del në kinema të zgjedhura më 6 nëntor dhe zgjerohet në gjithë Shtetet e Bashkuara më 20 nëntor, pothuajse 50 vjet pas premierës së «Rocky»-t origjinal të vitit 1976 — filmit të xhiruar me buxhet nën 1 milion dollarë që u bë hiti më i madh i atij viti dhe fitoi Oscar-in për filmin më të mirë. Shfaqje të hershme speciale janë planifikuar edhe në Nju Jork, Los Anxhelos dhe Filadelfia më 1 dhe 4 nëntor.
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