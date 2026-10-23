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Konflikti SHBA - Iran

Ministri i Mbrojtjes i Jemenit kërkon falje dhe tërheq paralajmërimin për grumbullimet si “objektiva legjitime”

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Qyteti i Taiz-it në Jemen

Ministri i Mbrojtjes i Jemenit kërkoi falje të enjten në mbrëmje për deklaratën e ministrisë së tij dhe e tërhoqi atë, siç njofton Al Jazeera. Deklarata, e publikuar më herët gjatë ditës, paralajmëronte civilët në zonat e kontrolluara nga Huthi-t të shmangnin tubimet dhe “kurset kulturore” të grupit, duke thënë se këto grumbullime do të konsideroheshin objektiva ushtarake legjitime.

Ministri urdhëroi hapjen e një hetimi për deklaratën, hodhi poshtë shënjestrimin e grumbullimeve civile e fisnore dhe theksoi se forcat e armatosura respektojnë ligjin humanitar ndërkombëtar. Ai akuzoi gjithashtu Huthi-t se po e shfrytëzojnë gabimin për propagandë.

Deklarata fillestare kishte shkaktuar reagime të forta, ndërsa luftimet mes forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Huthi-ve të lidhur me Iranin janë përqendruar rreth qytetit Taiz. Sipas Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, pothuajse 260,000 njerëz janë zhvendosur që nga gushti, rreth gjysma e tyre në Taiz.

Tërheqja e deklaratës vjen në një moment kur spitalet e Taiz-it përballen me mungesa kritike të karburantit, oksigjenit dhe barnave, siç paralajmëroi të enjten Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila kërkoi akses të papenguar humanitar dhe fonde urgjente.

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