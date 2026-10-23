Muzikali për Amy Winehouse në zhvillim për West End-in: producentja e “Cabaret”-së, kasti në kërkim
Projekti është në fazat e hershme, me producenten Catherine Schreiber dhe babanë e këngëtares, Mitch Winehouse, të përfshirë, ndërsa ende nuk dihet nëse do të jetë biografik apo një histori e re mbi këngët e saj
Një muzikal skenik i bazuar në muzikën e Amy Winehouse është zyrtarisht në zhvillim për West End-in e Londrës, siç njofton WhatsOnStage, sipas të cilit lajmi u raportua fillimisht nga Variety dhe u konfirmua edhe nga The Guardian. Projekti synon ta sjellë në skenë trashëgiminë e këngëtares britanike, një nga zërat më të veçantë të muzikës së viteve 2000.
Projekti është ende në fazat e hershme. Sipas raportimit, në të është përfshirë producentja e Broadway-t Catherine Schreiber, e njohur për produksionet “Cabaret” dhe “Rent”, ndërsa përzgjedhja e kastit thuhet se ka nisur tashmë. Besohet se pjesë e projektit është edhe Mitch Winehouse, babai i këngëtares, i cili administron pasurinë e saj artistike — përfshirje që rrit gjasat që në shfaqje të tingëllojnë këngët e saj më të njohura.
Ende nuk është konfirmuar se çfarë forme do të marrë shfaqja: një muzikal biografik mbi jetën e Winehouse-it, apo një histori origjinale e ndërtuar mbi katalogun e këngëve të saj, në modelin e “Mamma Mia!”. WhatsOnStage vëren se e ka ndjekur rrugëtimin e projektit prej kohësh, me detaje workshop-esh të listuara në profilet Spotlight të aktorëve, të drejtuara nga një regjisor i ri i vlerësuar me çmime; nëse ai do ta drejtojë edhe produksionin përfundimtar, nuk është konfirmuar.
Lajmi vjen paralelisht me një ngjarje të madhe kushtuar trashëgimisë së këngëtares: producentët origjinalë të albumit, Mark Ronson dhe Salaam Remi, iu bashkuan bandës së saj origjinale dhe artistëve si Jorja Smith, FLO, Corinne Bailey Rae dhe Jessie Reyez për një koncert në Roundhouse të Camden-it, me rastin e 20-vjetorit të albumit “Back to Black”.
Winehouse vdiq në vitin 2011, në moshën 27-vjeçare, nga helmimi me alkool. Në karrierën e saj të shkurtër por të jashtëzakonshme, ajo fitoi gjashtë çmime Grammy, një Brit Award për artisten me të mirë solo britanike dhe tre çmime Ivor Novello — dhe muzika e saj vazhdon të frymëzojë breza të rinj artistësh, tani edhe skenën teatrore.
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