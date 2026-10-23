Gara për James Bond-in e ri hyn në fazën finale: Lowden, Turner dhe O’Connor në testet e ekranit këtë fundjavë
Kërkimi për pasardhësin e Daniel Craig si agjenti 007 po i afrohet fundit: aktorët finalistë do të kalojnë këtë fundjavë në Londër provat filmike me skena aksioni, dialog dhe prova kamere, ndërsa vendimi pritet para fundit të vitit.
Kërkimi për James Bond-in e ri ka hyrë në fazën e tij finale. Siç njofton CBR, të paktën katër aktorë do të kalojnë në testet e ekranit për rolin e lakmuar të agjentit 007 në ribërjen që Denis Villeneuve po përgatit për Amazon MGM Studios, dhe tre prej emrave tashmë janë bërë të ditur.
Sipas Deadline, në testet finale pritet të marrin pjesë Jack Lowden, i njohur për rolin në serialin “Slow Horses”, Callum Turner, ylli i “One Night Only” dhe “Masters of the Air”, si dhe Josh O’Connor, i njohur nga “Challengers”; The Hollywood Reporter përmend në mënyrë të veçantë Lowden-in dhe Turner-in, ndërsa emri i aktorit të katërt mbetet ende i pazbuluar. Testet, që pritet të nisin të premten, më 23 tetor, dhe të vazhdojnë gjatë javës së ardhshme, ishin planifikuar më herët gjatë muajit, por u shtynë për shkak të konflikteve në axhendat e pjesëmarrësve.
Jashtë garës kanë mbetur dy nga emrat më të përfolur nga fansat: siç raporton ComingSoon, duke iu referuar The Hollywood Reporter, as Jacob Elordi i “Euphoria” dhe as Jack O’Connell i “Sinners” nuk do të marrin pjesë në këto teste, pavarësisht zërave të ditëve të fundit që e jepnin Elordi-n madje si zgjedhjen finale për rolin.
Filmi i ri, i pari i epokës së Amazon MGM Studios, do të drejtohet nga Denis Villeneuve, regjisori i “Dune”, mbi një skenar të Steven Knight, krijuesit të “Peaky Blinders”, me producentë Amy Pascal dhe David Heyman dhe me drejtoreshën e kastingut Nina Gold. Amazon, nga ana e saj, nuk ka komentuar detajet: studioja ka deklaruar vetëm se kërkimi për Bond-in e ri është në zhvillim dhe se lajmet për fansat e 007 do të ndahen kur të vijë koha e duhur.
Ende nuk ka një afat zyrtar për vendimin final, por sipas raportimeve ai pritet të merret para fundit të vitit. “Bond 26” mbetet pa një datë publikimi, ndërsa aktori që do të zgjidhet do të marrë stafetën nga Daniel Craig, epoka e të cilit e ktheu franshizën në një prej më të suksesshmeve në historinë e kinemasë.
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