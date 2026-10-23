Koalicioni saudit intercepton dy dronë drejt rajonit jugor të Arabisë Saudite
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi të enjten në mbrëmje se mbrojtja ajrore e mbretërisë interceptoi dhe shkatërroi dy dronë të nisur drejt rajonit jugor të vendit, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë Reuters. Në njoftimin e shkurtër të koalicionit nuk u bë menjëherë e ditur se kush i kishte nisur dronët dhe nuk pati raportime për viktima apo dëme materiale.
Sipas raportimit të Reuters, interceptimi i mbrëmjes vjen pas një dite të re përshkallëzimi mes koalicionit dhe Huthi-ve të lidhur me Iranin: më herët të enjten, koalicioni kishte interceptuar katër dronë mbi Riad dhe Medinë, ndërsa zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, pretendoi katër operacione me raketa e dronë ndaj objektivave në Arabinë Saudite gjatë 48 orëve të fundit, përfshirë Riadin, Dammam-in, Yanbu-në dhe Abha-n.
Sulmet e ditëve të fundit kanë goditur edhe infrastrukturën civile e energjetike të mbretërisë: të mërkurën në mbrëmje, aeroporti ndërkombëtar “Mbreti Fahd” në Dammam u godit me dy të vrarë, ndërsa një sulm me dron ndaj fushës së naftës Shaybah vrau dy persona të tjerë. Për shkak të këtij përshkallëzimi, Departamenti amerikan i Shtetit urdhëroi largimin e personelit jo thelbësor dhe familjeve të tyre nga misionet amerikane në Arabinë Saudite.
Rajoni jugor i Arabisë Saudite, që kufizohet me Jemenin, është prej javësh në vijën e parë të shkëmbimeve të zjarrit mes koalicionit dhe Huthi-ve, që kur luftimet në Jemen u rindezën dhe grupi mori nën kontroll ngushticën Bab al-Mandeb. Koalicioni ka paralajmëruar se do të vazhdojë të godasë kapacitetet sulmuese të Huthi-ve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.