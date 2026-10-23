Raporti: 980,000 dëbime në 18 muajt e parë të mandatit të dytë të Trump, vetëm 20% me dënime penale
Departamenti amerikan i Sigurisë Kombëtare mbikëqyri 980,000 dëbime gjatë 18 muajve të parë të mandatit të dytë të presidentit Donald Trump, siç njofton Reuters, duke cituar një raport të publikuar të enjten nga instituti Migration Policy Institute. Raporti u hartua nga Marc Rosenblum, ish-drejtues i Zyrës së Statistikave të Sigurisë Kombëtare në DHS.
Sipas raportit, vetëm 20% e të gjitha dëbimeve në këtë periudhë përfshinin persona me një dënim penal. Ndër dëbimet e emigrantëve me dy ose më shumë vite qëndrimi në SHBA, 71% ishin persona pa asnjë dënim penal. Nga 980,000 dëbimet e kryera nga ICE dhe Dogana dhe Mbrojtja Kufitare, rreth 59%, ose 580,000, ishin largime formale (removals), 30%, ose 300,000, ishin kthime të zbatimit (enforcement returns) dhe 11%, ose 110,000, ishin kthime administrative.
Në baza vjetore, sipas Reuters, totali i dëbimeve është rritur krahasuar me administratën e ish-presidentit Joe Biden dhe me mandatin e parë të Trump, por mbetet shumë poshtë niveleve që vëreheshin rutinë në fillim të viteve 2000. Analiza e raportuar edhe nga Associated Press e vendos ritmin në rreth 660,000 persona në vitin e fundit fiskal — 26% mbi mesataren vjetore 2021–2024 të administratës Biden, por larg premtimit të administratës për 1 milion dëbime në vit dhe larg shifrës 1.86 milionë të vitit 2000.
Trump thotë se goditja e tij ndaj emigracionit dhe fushata e dëbimeve synojnë të përmirësojnë sigurinë e brendshme. Departamenti i Shtetit njoftoi të martën se administrata ka revokuar mbi 300,000 viza amerikane gjatë mandatit të dytë të Trump.
Mbrojtësit e të drejtave thonë se goditja ka shkelur procesin e rregullt ligjor dhe të drejtat e lirisë së fjalës dhe ka krijuar një mjedis të pasigurt, veçanërisht për pakicat etnike, të cilat kanë ngritur shqetësime për profilizim racor, siç njofton Reuters. Përpjekjet e administratës për dëbime janë përballur me sfida të shumta ligjore, me rezultate të përziera.
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