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Film

Delroy Lindo debuton si regjisor me ‘Jabari’s People’: kasti me Winston Duke, Marianne Jean-Baptiste dhe Wendell Pierce

Delroy Lindo, 73 vjeç dhe i nominuar për Oscar për "Sinners", debuton si regjisor me "Jabari's People", një dramë familjare të xhiruar në Xhamajkë.

· 2 min lexim

Delroy Lindo, aktori 73-vjeçar i nominuar për çmimin Oscar për rolin në “Sinners”, do të debutojë si regjisor me filmin “Jabari’s People” — një dramë familjare e vendosur në Xhamajkë.

Filmi sapo ka mbyllur xhirimet 22-ditore në Kingston. Në kast luajnë Winston Duke, i njohur nga “Black Panther”, në rolin e babait; Marianne Jean-Baptiste si gjyshja; Wendell Pierce si një doktor; dhe debutuesi Seyi Andes-Pelumi në rolin e Jabari-t — një adoleshent nga Brooklyni që, pas vdekjes së papritur të nënës së tij, zhvendoset në malet Blu të Xhamajkës te gjyshërit e larguar, ku përballet me familjen, zinë, identitetin dhe trashëgiminë. Vetë Lindo interpreton rolin e gjyshit.

Lindo e njohu historinë qysh në vitin 2015, kur e ftuan të luante në të. Në vitin 2021 ai bleu të drejtat dhe vendosi ta drejtonte vetë filmin. “Që kur mora të drejtat, e dija se do ta drejtoja vetë”, ka thënë ai për The Hollywood Reporter, duke shtuar se historia “më preku në shpirt si njeri me prejardhje xhamajkane”.

I lindur në Angli nga një nënë xhamajkane, Lindo njihet për role në filma si “Malcolm X”, “Crooklyn”, “Clockers”, “Get Shorty”, “The Cider House Rules”, “Da 5 Bloods” dhe “The Harder They Fall”. Me “Jabari’s People” ai sjell në ekran një histori personale, të lidhur ngushtë me rrënjët e tij. Ende nuk është njoftuar data e premierës apo distributori i filmit.

Burimi: The Hollywood Reporter

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