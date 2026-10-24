Demokratët e Lezhës dhe Fierit nisen drejt Tiranës për protestën e PD-së në mbështetje të studentëve
Anëtarë dhe mbështetës të Partisë Demokratike nga Lezha dhe Fieri janë nisur të shtunën drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën e organizuar nga PD, në mbështetje të kërkesave të studentëve drejtuar qeverisë.
Në Lezhë, anëtarë dhe mbështetës të degës së PD-së janë nisur në mënyrë të organizuar drejt kryeqytetit. Strukturat lokale i bashkohen kështu tubimit në mbështetje të studentëve, të cilët vijojnë protestat me kërkesat e tyre.
Sipas tij, demokratët janë nisur drejt Tiranës me automjetet e tyre personale, në mënyrë të organizuar. Ferro pretendon se organizimi është bërë individualisht për të shmangur pengesat që, sipas tij, mund t’u krijohen qytetarëve dhe anëtarëve të PD-së për të marrë pjesë në protestë. Ai ka deklaruar se demokratët dhe qytetarët janë të mobilizuar e të vendosur për t’i dhënë fund “këtij regjimi”.
Nga zonat e Mallakastrës, Patosit dhe Roskovecit, qytetarë e demokratë janë nisur që në orët e para të mëngjesit të së shtunës për t’u bashkuar protestës së organizuar nga Partia Demokratike.
Protesta e PD-së zhvillohet në kuadër të thirrjes për mbështetje ndaj studentëve, të cilët vazhdojnë demonstratat me kërkesat e tyre ndaj ekzekutivit.
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