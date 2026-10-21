«In the Heights» i Lin-Manuel Miranda-s zbret në New York City Center: pamjet e para nga provat, me «96,000» dhe «When You’re Home»
Produksioni gala i muzikalit fitues të çmimit Tony hapet më 28 tetor në Manhattan dhe luan deri më 15 nëntor, me Matte Martinez në rolin e Usnavi-t dhe regjinë e David Mendizábal-it
Shtypi u ftua të martën, më 20 tetor, brenda sallës së provave për një parapamje të veçantë të produksionit gala të «In the Heights» në New York City Center, dhe kamerat ishin aty për ta fiksuar momentin: siç njofton Playbill, kompania interpretoi për të pranishmit numrin koral «96,000», ndërsa Jaci Calderon dhe Aaron James McKenzie prinë ekzekutimin e «When You’re Home», dy prej këngëve më të dashura të muzikalit të Lin-Manuel Miranda-s dhe Quiara Alegría Hudes-it.
Produksioni luan nga 28 tetori deri më 15 nëntor në skenën e Manhattan-it, me shfaqjen gala që shënon hapjen më 28 tetor. Regjinë e versionit të ri e mban David Mendizábal, koreografinë Mayte Natalio dhe drejtimin muzikor Alejandro Senior. Në krye të kastit është Matte Martinez në rolin e Usnavi-t, pronarit të bodegës që rrëfen historinë; Jaci Calderon luan Nina-n, Aaron James McKenzie Benny-n, Ashley De La Rosa Vanessa-n dhe fituesja e çmimit Tony, Natalie Venetia Belcon, Abuela Claudia-n, ndërsa Linedy Genao, Ishmael Gonzalez, Ivan Hernandez dhe Ilia Isorelýs Paulino plotësojnë rolet kryesore.
Me muzikë dhe vargje të Miranda-s e libret të Hudes-it, «In the Heights» zhvendoset në lagjen Washington Heights të Nju Jorkut dhe ndjek një komunitet të gjallë emigrantësh që ndjek ëndrrën amerikane në një botë që ndryshon me shpejtësi. Vepra lindi si projekt kolegji gjatë studimeve të Miranda-s në Universitetin Wesleyan, u provua në vitin 2005 në Eugene O’Neill Theater Center dhe u ngjit Off-Broadway në 2007-n, përpara se të transferohej në Broadway, ku fitoi katër çmime Tony në 2008-n, përfshirë atë për muziklin më të mirë, dhe ishte finaliste për çmimin Pulitzer për dramë në 2009-n.
Muzikali konsiderohet sot pararendësi shpirtëror i «Hamilton»-it, megahitit që Miranda krijoi më pas me pjesën më të madhe të të njëjtit ekip, ndërsa në vitin 2020 u kthye edhe në film me regji të Jon M. Chu-t. Për produksionin e City Center-it, skenografinë e firmos Riw Rakkulchon, kostumet Dede Ayite, ndriçimin Justin Townsend dhe zërin Alex Neumann. Biletat janë në shitje përmes faqes së New York City Center.
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