Dhjetëra mijëra mbështetës të Listës Studentore festojnë natën e dytë në Slavija, festa edhe para Banovinës në Novi Sad
Mbështetësit e Listës Studentore mbushën sheshin Slavija në Beograd për të dytën natë radhazi, me këngë, pishtarë dhe fishekzjarre, ndërsa mijëra qytetarë festuan edhe para Banovinës në Novi Sad.
Dhjetëra mijëra mbështetës të Listës Studentore, e cila fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura dje në Serbi, festuan edhe mbrëmjen e së hënës, për të dytën natë radhazi, në sheshin Slavija në Beograd, njofton portali IZLAZ.com.
Të mbledhurit mbushën sheshin Slavija dhe rrugët përreth, ndërsa fitoren e festuan me këngë, brohoritje, pishtarë të shpeshtë dhe fishekzjarre. Shumë prej të pranishmëve valëvitnin flamuj, më së shumti trengjyrëshin serb.
Në tubimin në Slavija kishin thirrur më herët gjatë ditës studentët në bllokadë dhe fillimi ishte paralajmëruar për në orën 19:00. Sipas Beogradske Vesti, në shesh ishte ngritur një skenë nga ku DJ-të lëshonin muzikë, ndërsa programi festiv ishte paralajmëruar deri në mesnatë, pa fjalime.
Festë kishte edhe në Novi Sad, ku mijëra qytetarë, studentë dhe bujq u mblodhën para ndërtesës së Banovinës, njofton Razglas News. Studentët dhe bujqit ishin mbledhur më herët, në orën 18:00, në kampusin e Universitetit të Novi Sadit dhe pastaj në kolonë mbërritën te Banovina, ku rreth orës 19:20 atyre iu bashkuan edhe traktoristët.
Lista “Studentët fitojnë” fitoi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura të dielën dhe në përbërjen e re të parlamentit pritet të ketë rreth 141 deputetë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.