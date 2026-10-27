🌤️
Tiranë 10°C · Kryesisht kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,677 ▲0.7%
DOW 52,362 ▲0.28%
NASDAQ 26,169 ▲0.82%
NAFTA 101.38 ▼0.37%
ARI 4,028 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $79,976 ▼ -0.71% ETH $2,313 ▼ -1.38% XRP $1.2910 ▼ -0.78% SOL $100.3300 ▼ -1.34%
S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.38 ▼0.37 % ARI 4,028 ▼0.26 % S&P 500 7,677 ▲0.7 % DOW 52,362 ▲0.28 % NASDAQ 26,169 ▲0.82 % NAFTA 101.38 ▼0.37 % ARI 4,028 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
27 Tet 2026
Breaking
Kamberi: Lista Studentore që mposhti Vuçiqin duhet ta pranojë realitetin e Kosovës së pavarur Pizza Fan: lirohen me kushte pesë të akuzuarit e parë, garanci prej 5 mijë eurosh AFA përgëzon shqiptarët e Luginës për dy ulëse në Kuvendin e Serbisë Khmara u kërkon partnerëve të E5-së 10% të rezervave të raketave interceptuese për Patriot dhe IRIS-T Vuçiç për hyrjen në Informer: dhunë e paprecedentë, BE-ja dhe shoqatat e gazetarëve heshtin
Menu
Serbia

RIK miraton rezultatet preliminare: Lista Studentore 140 mandate, Koalicioni Shqiptar dy

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve miratoi të hënën në mbrëmje rezultatet preliminare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare: Lista Studentore ka 52,71 për qind të votave dhe 140 mandate, Serbia e Bashkuar 39,17 për qind dhe 104 mandate, ndërsa Koalicioni Shqiptar konfirmohet me dy mandate.

· 2 min lexim
Ndërtesa e Kuvendit Popullor të Serbisë në Beograd (Foto: Skelanard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) i Serbisë miratoi të hënën në mbrëmje, në seancën e tij të 70-të, rezultatet preliminare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit. Siç njofton portali Tri K, kryetari i RIK-ut, Vladimir Dimitrijević, i paraqiti rezultatet mbi bazën e procesverbaleve të përpunuara nga 8.187 vendvotime, të përpunuara deri në orën 20:00 të së hënës.

Sipas të dhënave të paraqitura, Lista Studentore – “Studentët fitojnë” ka marrë 2.267.615 vota, përkatësisht 52,71 për qind, dhe sipas ndarjes preliminare i takojnë 140 mandate në Kuvendin prej 250 vendesh. Lista “Aleksandar Vučić – Serbia e Bashkuar” ka marrë 1.685.022 vota, përkatësisht 39,17 për qind, dhe 104 mandate.

Mandate kanë fituar edhe listat e pakicave: Aleanca e Hungarezëve të Vojvodinës dhe Koalicioni Shqiptar nga dy mandate secila, ndërsa listat “Rasim Ljajić – Ljudski”, me 20.544 vota ose 0,48 për qind, dhe “SDA e Sanxhakut – Ruajtësit e Sanxhakut” e Sulejman Ugljaninit, me 12.399 vota ose 0,29 për qind, kanë nga një mandat secila. Lista e Usame Zukorlićit, me 11.852 vota ose 0,28 për qind, mbetet pa mandat, siç njofton Tri K.

Lista “Ivica Dačić – Faktori i stabilitetit”, me 2,17 për qind të votave, nuk e ka kaluar pragun zgjedhor prej 3 për qind dhe mbetet jashtë Kuvendit. Sipas raportimit të Tv Palma Plus, në materialin e përpunuar figurojnë 6.253.475 votues të regjistruar, në zgjedhje kanë dalë 4.304.641 votues, kanë votuar 4.301.985, prej të cilëve 4.246.513 fletëvotime kanë qenë të vlefshme dhe 55.472 të pavlefshme.

Rezultatet janë preliminare dhe RIK-u pritet t’i shpallë rezultatet përfundimtare pas përfundimit të të gjitha procedurave zgjedhore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu