Trump premton 1 milion dollarë për ata që denoncojnë mashtrimet zgjedhore në SHBA
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të hënën se do të ofrojë një shpërblim prej 1 milion dollarësh për këdo që raporton mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e kaluara ose në zgjedhjet e mesit të mandatit të 3 nëntorit 2026.
Në një postim në platformën Truth Social, Trump deklaroi se shpërblimi do të jepet në rastet kur informacioni i dhënë çon në arrestimin dhe dënimin e personave përgjegjës.
“Kushdo që raporton mashtrim me votuesit në zgjedhjet e kaluara, ose në zgjedhjet e ardhshme të mesit të mandatit të vitit 2026, do të paguhet 1,000,000 dollarë pas arrestimit dhe dënimit të atyre që krijuan mashtrimin!”, shkroi presidenti amerikan.
Njoftimi vjen pak ditë përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, të cilat do të përcaktojnë se cila parti do të kontrollojë Kongresin amerikan.
Integriteti i procesit zgjedhor mbetet një çështje e debatit të fortë politik në vend, ndërsa deklarata e Trump pritet të shtojë diskutimet mbi mënyrën e raportimit dhe trajtimit të pretendimeve për parregullsi zgjedhore
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