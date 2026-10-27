Ministri i Jashtëm i Omanit: Siguria e Gjirit nuk mund të ndërtohet pa Iranin
Badr Albusaidi propozoi në Cambridge një pakt mosagresioni mes gjashtë shteteve të Gjirit, Iranit dhe Irakut, duke thënë se këmbëngulja 50-vjeçare e SHBA-së që Irani të shihet si kërcënim e ka penguar rajonin të zgjidhë vetë problemet e tij.
Ministri i Jashtëm i Omanit, Badr Albusaidi, tha të hënën se asnjë kuadër sigurie për Gjirin Persik nuk mund të funksionojë pa përfshirjen e Iranit, duke theksuar se Teherani është përjashtuar sistematikisht nga struktura e sigurisë rajonale, në dëm të vetë rajonit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live.
Duke folur në Universitetin e Cambridge-it, Albusaidi propozoi një pakt mosagresioni që të përfshijë të gjashtë shtetet e Gjirit, si dhe Iranin dhe Irakun, siç raporton edhe The Guardian. Sipas tij, aftësia e Lindjes së Mesme për të zgjidhur vetë problemet e saj është penguar nga këmbëngulja 50-vjeçare e Amerikës që shtetet e Gjirit ta shohin Iranin si kërcënimin kryesor për sigurinë.
Ministri omanit theksoi se shtetet e Gjirit duhet të marrin vetë në dorë sigurinë e tyre dhe mbartin përgjegjësinë për hartimin dhe zbatimin e një arkitekture të re rajonale sigurie, në të cilën SHBA-ja nuk do të ishte më ofruesi kryesor i sigurisë. Çdo arkitekturë që nuk e përfshin Iranin është, sipas tij, nga vetë natyra e saj e paqëndrueshme dhe strukturisht e mangët.
Albusaidi shtoi se Omani beson që një marrëveshje mes SHBA-së dhe Iranit është brenda mundësive, duke kundërshtuar thirrjet për veprime të mëtejshme ushtarake ndaj Teheranit. Ai kujtoi se bisedimet e shkurtit mes Uashingtonit dhe Teheranit, të ndërmjetësuara nga Omani, kishin bërë përparim real dhe një marrëveshje dukej e arritshme — një vlerësim që, sipas tij, mbetet ende i vlefshëm.
Fjalimi u mbajt në të njëjtën ditë kur ministri saudit i Mbrojtjes, Khalid bin Salman, shefi i ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, dhe kreu i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, zhvilluan në Teheran bisedime me udhëheqësit iranianë për uljen e tensioneve rajonale. Albusaidi është zyrtari i parë i lartë i një shteti të Gjirit që shprehet kaq hapur në favor të një rregullimi sigurie që përfshin Iranin, një ide që Teherani e promovon prej kohësh.
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