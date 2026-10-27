Vuçiç për hyrjen në Informer: dhunë e paprecedentë, BE-ja dhe shoqatat e gazetarëve heshtin
Aleksandar Vuçiç reagoi të hënën në mbrëmje për hyrjen e qytetarëve në ambientet e televizionit Informer, duke e quajtur atë dhunë të paprecedentë dhe monstruoze dhe sulm ndaj lirisë së shprehjes, ndërsa kritikoi heshtjen e Bashkimit Evropian dhe të shoqatave të gazetarëve.
Lideri i opozitës Aleksandar Vuçiç reagoi të hënën në mbrëmje në profilin e tij në Instagram për incidentin në ambientet e televizionit Informer në Beograd, duke e vlerësuar atë si sulm serioz ndaj lirisë së shprehjes, fjalës publike dhe gazetarisë, siç njofton portali Tri K. Ai kritikoi edhe mungesën e reagimeve nga Bashkimi Evropian dhe disa shoqata gazetarësh.
“Sonte kemi ndjekur dhunë të paprecedentë, dhunë monstruoze – hyrje në Informer, sulm ndaj lirisë së shprehjes, lirisë së fjalës publike, lirisë së gazetarisë. Është interesante: askush nuk guxon të thotë një fjalë për këtë. Hesht BE-ja, heshtin të gjithë, heshtin shumë shoqata gazetarësh, kolegë gazetarë, sepse me sa duket kanë të drejtë të keqtrajtojnë Dragan Vučićevićin”, tha Vuçiç, sipas raportimit të Tri K.
Vuçiç kritikoi atë që e sheh si trajtim të ndryshëm publik të incidenteve ku përfshihen media të ndryshme, duke përmendur si shembull televizionet N1 dhe Nova S. “Po ta kishim bërë ne këtë me N1-in dhe Nova S-në, që kanë thënë gjëra dhjetë herë më të tmerrshme se çdo gjë që Vučićevići ka thënë për bllokuesit, do të ishim dhunuesit më të këqij, diktatorë…”, tha ai.
Reagimi i Vuçiçit erdhi pasi një grup qytetarësh hyri të hënën në mbrëmje në ndërtesën e Informerit në Beograd dhe ndërpreu programin që po transmetohej drejtpërdrejt, ndërsa policia vendosi kordon para selisë së televizionit.
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