Dimitrieska-Koçoska në Nju Jork: Investimet dhe financimi, kyç për sigurinë energjetike dhe rritjen ekonomike
Ministrja e Financave të Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitrieska-Koçoska, mori pjesë në sesionin e punës 'Nxitja e rritjes në ekonominë e re' të Forumit Ekonomik Botëror në Nju Jork, me në qendër sigurinë energjetike, investimet dhe qëndrueshmërinë.
Ministrja e Financave të Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitrieska-Koçoska, mori pjesë në sesionin e punës “Nxitja e rritjes në ekonominë e re”, të organizuar në kuadër të “Takimeve për ndikimin në zhvillimin e qëndrueshëm 2026” të Forumit Ekonomik Botëror, që po mbahen në Nju Jork.
Në sesion, ku morën pjesë përfaqësues të lartë të qeverive, institucioneve ndërkombëtare dhe sektorit të biznesit, u diskutua mbi sfidat dhe mundësitë që sjell ekonomia e re, me fokus të veçantë sigurimin e sigurisë energjetike, aksesin në energji dhe qëndrueshmërinë si faktorë të rritjes ekonomike afatgjatë dhe konkurrueshmërisë.
Në qendër të diskutimit ishin qasjet e ndryshme ndaj tranzicionit energjetik dhe mënyrat se si qeveritë dhe bizneset mund të vendosin balancë mes rritjes ekonomike dhe qëndrueshmërisë, si dhe roli i teknologjive të reja, investimeve dhe partneriteteve në transformimin ekonomik. U theksua nevoja për sigurimin e financimit të përshtatshëm dhe orientimin e investimeve drejt projekteve kapitale që rrisin sigurinë energjetike.
“Ekonomitë duhet të fokusohen në rritjen afatgjatë, të bazuar vetëm në produktivitet. Më tej, çdo ekonomi ka nevojë për diversifikim sa më të madh, që do të sjellë edhe vlerë të shtuar më të lartë. Gjithashtu duhet të krijojmë sa më shumë vende pune me produktivitet të lartë dhe, së fundmi por jo nga rëndësia, duhet të vazhdojmë të punojmë për pavarësi energjetike sa më të madhe, qëndrueshmëri dhe stabilitet në furnizimin me energji”, theksoi ministrja Dimitrieska-Koçoska.
Për Maqedoninë, këto çështje janë veçanërisht të rëndësishme në kontekstin e përpjekjeve për përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe krijimin e kushteve për konkurrueshmëri më të madhe të ekonomisë vendase, njoftoi Ministria e Financave.
Burimi: Независен
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