Mucunski në OKB: Takime me Mongolinë, Kenian dhe Trinidadin e Tobagon
Shefi i diplomacisë së Shkupit, në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, u takua me homologët e Mongolisë dhe Kenias dhe nënshkroi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Trinidadin e Tobagon.
Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka zhvilluar një sërë takimesh bilaterale në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, ka bërë të ditur ai në një intervistë për agjencinë MIA.
Mucunski tha se, përveç një takimi të shkurtër me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, dhe bisedave me diplomatë të lartë të Departamentit të Shtetit, ai u takua me ministrin e Jashtëm të Kenias — që ai e përshkroi si “një shtet të rëndësishëm dhe të madh në Afrikë” — si dhe me kolegen e tij nga Mongolia.
Me Trinidadin e Tobagon, Mucunski njoftoi nënshkrimin e marrëveshjes për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. “Prania jonë është kryesisht e përqendruar në rajonin më të gjerë ku jetojmë”, tha ai.
Shefi i diplomacisë bëri të ditur gjithashtu se gjatë punimeve të Asamblesë ishte takuar disa herë shkurtimisht me ministren e Jashtme të Bullgarisë, Velislava Petrova-Çamova, por pa zhvilluar bisedime thelbësore. Ai theksoi se në bisedimet me Bullgarinë është e nevojshme pjesëmarrja e BE-së — qoftë përmes vendeve anëtare, apo institucioneve evropiane — për të ndërtuar besimin, i cili, sipas tij, aktualisht mungon në mënyrë themelore mes dy vendeve.
Burimi: Независен
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