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Maqedonia e Veriut

Dimitrievski vendos flamurin shqiptar në Komunën e Kumanovës pas reagimeve të VLEN-it

Pas kritikave të VLEN-it për qëndrimet e tij kundër provimit të jurisprudencës në shqip, kryetari i Kumanovës dhe lideri i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, vendosi sot flamurin shqiptar në objektin e komunës.

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Kryetari i Komunës së Kumanovës dhe lideri i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, vendosi sot, më 10 nëntor 2026, flamurin shqiptar në objektin e komunës, siç njofton gjurme.info.

Vendosja e flamurit vjen pas reagimeve të shumta të VLEN-it ndaj qëndrimeve të tij kundër mbajtjes së provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Ditëve të fundit, Dimitrievski paralajmëroi se ZNAM-i do të largohet nga Qeveria nëse lejohet që provimi të mbahet edhe në një gjuhë tjetër përveç maqedonishtes.

Qëndrimet e tij u kundërshtuan nga përfaqësuesit e VLEN-it. Bashkëkryetari Izet Mexhiti i kujtoi publikisht se edhe vetë Komuna e Kumanovës funksionon në dy gjuhë, duke i bërë thirrje që, nëse e pengon përdorimi i shqipes, të lirojë postin e kryetarit të komunës.

Vendosja e flamurit shqiptar në Komunën e Kumanovës vjen në kohën e debatit të ashpër politik për të drejtat gjuhësore dhe pas reagimeve të VLEN-it ndaj deklaratave të liderit të ZNAM-it.

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