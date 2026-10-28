Sulm terrorist para Ambasadës së Izraelit në Beograd, sulmuesi i mitur u vra
Një i mitur, që dyshohet se është nga Shabaci, sulmoi me dy thika pjesëtarin e Xhandarmërisë që ruante Ambasadën e Izraelit në Beograd. Xhandari e vrau në vetëmbrojtje dhe u plagos lehtë, ndërsa ministri i Brendshëm Ivica Daçiç shpalli shkallën e kuqe, më të lartën, të rrezikut nga terrorizmi.
Një sulm terrorist është kryer sonte, 15 minuta pas mesnate, para Ambasadës së Izraelit në Beograd, ku një i mitur ka sulmuar me dy thika pjesëtarin e Xhandarmërisë që ruante objektin diplomatik në bulevardin Knez Aleksandar Karagjorgjeviç në Dedinje, siç njofton RTS-ja.
Sipas ministrit të Brendshëm në mandat teknik, Ivica Daçiç, sulmuesi, identiteti i të cilit ende nuk është përcaktuar dhe që dyshohet se është nga Shabaci, iu vërsul xhandarit duke bërtitur “Allahu ekber”. Xhandari reagoi në vetëmbrojtje dhe e vrau sulmuesin, ndërsa vetë u plagos lehtë, me një prerje në fytyrë.
Daçiç bëri të ditur se shërbimet e sigurisë e kishin ndjekur më herët sulmuesin, i cili, sipas të dhënave operative, ishte mbështetës i Shtetit Islamik dhe në profilin e tij në Instagram mbante flamurin e zi dhe simbolet e kësaj organizate terroriste.
‘Duke pasur parasysh se në territorin e vendit tonë u krye një sulm terrorist, mora vendimin ta ngre nivelin e kërcënimit nga terrorizmi në shkallën më të lartë të mundshme — shkallën e kuqe’, tha Daçiç, siç transmeton RTS-ja. Kjo nënkupton kontroll dhe prani të shtuar të forcave policore në lokacionet me rëndësi të veçantë, përfshirë objektet e infrastrukturës dhe vendet ku mblidhen shumë qytetarë.
Ministri, së bashku me drejtorin e policisë Dragan Vasiljeviç, vizitoi xhandarin e plagosur, i cili ndihet mirë dhe pritet të lëshohet sot në shtëpi, siç njofton Telegraf.rs. Hetimi për të gjitha rrethanat e sulmit është në vazhdim.
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