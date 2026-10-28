IZRAEL – Netanyahu kryeson zgjedhjet, por pa arritur shumicën
TEL AVIV, 28 tetor /ATSH-DPA-TPS/ – Blloku i krahut të djathtë i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka thelluar avantazhin ndaj opozitës në zgjedhjet parlamentare të vendit, por mbetet pa shumicën e nevojshme, raportuan sot mediet izraelite.
Me pak më shumë se 37% të votave të numëruara, blloku i Netanyahut parashikohet të fitojë 57 nga 120 vendet në parlamentin izraelit, Knesset – 10 vende më shumë se kampi opozitar i udhëhequr nga ish-shefi i ushtrisë, Gadi Eisenkot.
Partia e krahut të djathtë “Likud” e Netanyahut pritet të dalë si forca më e madhe politike me 28 vende, e ndjekur nga partia e qendrës “Yashar” e Eisenkotit, me 21 vende.
Meqenëse asnjëra palë nuk ka arritur pragun prej 61 mandatesh të nevojshme për një shumicë, mbetet e paqartë se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Izraelit.
Numërimi i votave vazhdon, ndërsa vendi mund të përballet me javë të tëra negociatash të vështira për formimin e një koalicioni.
Partitë arabe parashikohet të fitojnë gjithsej 16 vende dhe mund të luajnë një rol vendimtar në përcaktimin e kryeministrit të ardhshëm të Izraelit.
Eisenkotit do t’i duhej mbështetja e partive arabe për të formuar qeverinë, por disa parti opozitare deri më tani e kanë refuzuar një mundësi të tillë.
Sondazhet fillestare të kryera pas mbylljes së votimit të martën sugjeronin se opozita do të dilte përpara bllokut të Netanyahut.
Megjithatë, situata ndryshoi gjatë natës, me kampin e kryeministrit që fitoi terren.
Koalicioni i Netanyahut, i cili mbështetej te partitë e ekstremit të djathtë dhe ato ultraortodokse, fitoi 64 vende në zgjedhjet e mëparshme, në fund të vitit 2022.
Sot, Netanyahu bëri thirrje për një qeveri të fortë të krahut të djathtë, duke shfaqur besim pavarësisht rezultatit zgjedhor që nuk ofron ende një fitues të qartë.
Partia e tij, “Likud”, ka dalë si “partia më e madhe në Izrael”, u tha Netanyahu mbështetësve të tij.
Ai shtoi gjithashtu se blloku i krahut të djathtë ka siguruar një shumicë të qartë mes votuesve hebrenj.
“Ne nuk duhet të formojmë një qeveri që mbështetet te partitë arabe, antisioniste”, deklaroi Netanyahu.
Netanyahu akuzoi partitë arabe se kundërshtojnë ekzistencën e Izraelit, duke e paraqitur grupin militant Hamas si një organizatë bamirëse dhe duke i cilësuar ushtarët izraelitë si kriminelë lufte.
Ai gjithashtu paralajmëroi se kërcënimi nga armiku kryesor i Izraelit, Irani, nuk ka kaluar ende.
“Për sa kohë që ekziston ky regjim fanatik, ata do të vazhdojnë të përpiqen të na shkatërrojnë”, tha ai.
”Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë së bashku për ta eliminuar këtë kërcënim njëherë e përgjithmonë”, shtoi ai.
Ndërkohë, Eisenkot u shpreh se populli izraelit ka “votuar për ndryshim” dhe u zotua se do të formojë një qeveri sa më shpejt.
“Ne kemi hyrë në histori! Publiku ka votuar për ndryshim”, u tha Eisenkot mbështetësve të tij.
“Populli izraelit ka votuar kundër vazhdimit të Netanyahut në postin e kryeministrit të Izraelit”, tha ai, duke shtuar se do të punojë për të “respektuar vullnetin e popullit.”
“Izraeli ndodhet në rrugën drejt një epoke të re – një epokë shprese, përgjegjësie të ndërsjellë dhe solidariteti”, tha Eisenkot./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.