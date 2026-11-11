Dinamo apo Bylisi? Karriera e lojtarit të Kombëtares U-21 merr kthesën më të keqe
Fabjan Përndreca u dërgua te Bylisi B në Kategorinë e Dytë, një lëvizje që vë në dyshim sezonin e tij dhe të ardhmen te Kombëtarja U-21.
Fabjan Përndreca është rikthyer sërish në fushë. Bylisi e ka dërguar tek ekipi B në Kategorinë e Dytë.
Kalimi te rezervat e Bylisit në futbollin amator, pa që Përndreca të shënonte. Sfida e 8 nëntorit u fitua 2-4 ndaj Albpetrolit.
Kjo është një goditje për 19-vjeçarin, i cili gjatë këtij sezoni nuk mund të largohet nga Shqipëria. Zërat për një transferim jashtë marrin fund, pasi nëse e bën nuk do të mund të aktivizohet.
Një futbollist mund të luajë vetëm për dy klube gjatë sezonit, pavarësisht se ka mundësinë që të transferohet edhe te një i tretë. Përndreca e dogji një mundësi me Dinamon, ndërsa një tjetër tashmë me Bylisin.
Nëse do të ketë lëvizje në merkaton e dimrit, atëherë mund të jetë vetëm te Dinamo ku edhe lejohet aktivizimi. Përndreca është rikthyer në listën e Kombëtares U-21.
Mbrojtësi kishte një mundësi të mirë për të luajtur në Europianin e 21-vjeçarëve. Tashmë çdo gjë vendoset në dyshim, duke qenë se mund ta kalojë sezonin në kategoritë inferiore.
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