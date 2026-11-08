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Kategoria e Dyte

Kategoria e Dytë, Grupi B: 22 gola në pesë ndeshje, Luftëtari shkatërron Memaliajn

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Pesë ndeshjet e Grupit B të Kategorisë së Dytë, të nisura në orën 13:30, janë mbyllur me 22 gola të shënuar, raporton Newsport.

  • Albpetrol 2-4 Bylis B – Chimeize Godswill 8′, Baparape 73′ / Leshi 7′, Emini 39′, Përndreca 62′, Emini 90′
  • Devolli 1-1 Delvina – Radovani 77′ / Gjeci 67′
  • Luftëtari 6-2 Memaliaj – Avduli 16′, Beji Anthony 20′, 87′, Bistri 32′, Zani 64′, Shatro 68′ / Soumahoro 11′, 55′
  • Maliqi 2-1 Butrinti – Myslimi 71′, Lipo 77′ / Mërkuri 7′
  • Tomori 3-0 Këlcyra – Abdulsalam 14′, Daullxhiu 52′, Derrasa 74′

Luftëtari shënoi fitoren më të thellë të ditës, 6-2 ndaj Memaliajt, ndërsa Bylis B fitoi 4-2 në transfertë ndaj Albpetrolit. Butrinti u përmbys nga Maliqi, pasi kaloi i pari në epërsi në minutën e 7-të.

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